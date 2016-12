Sandra Bullock şi Justin Timberlake, preferaţii publicului american

Actriţa Sandra Bullock şi cântăreţul Justin Timberlake au fost marii câştigători la gala People's Choice Awards 2014, recompense cunoscute şi sub denumirea de Premiile publicului american, întrucât sunt acordate pe baza voturilor exprimate de fani. People's Choice Awards, premii acordate în cinematografie, televiziune şi muzică, sunt decernate în urma voturilor exprimate de marele public pe internet, spre deosebire de celelalte trofee importante din industria de divertisment americană, precum Oscaruri, Globuri de Aur, Emmy, Grammy, care sunt decernate de profesionişti. Fanii au putut să îşi voteze favoriţii pe internet, la 58 de categorii, începând din data de 5 decembrie. Cea de-a 40-a gală People's Choice Awards a avut loc miercuri seară, la Teatrul Nokia din Los Angeles. Gala a fost difuzată de postul CBS şi a fost prezentată de Beth Behrs şi Kat Dennings, starurile serialului de comedie „2 Broke Girls”.

Sandra Bullock, nominalizată la cinci trofee, a primit premii la categoriile Actriţa Preferată, Actriţa de comedie preferată şi Actriţa de dramă preferată. De asemenea, pelicula în care a jucat anul acesta, „Gravity 3D / Misiune în spaţiu”, a fost desemnată drama preferată a publicului, în timp ce colaborarea ei cu George Clooney din acest lungmetraj a fost recompensată cu premiul pentru Cel mai bun cuplu pe marele ecran. De cealaltă parte, Justin Timberlake a primit premiile categoriilor Cântăreţul preferat, Cântăreţul de R&B preferat şi Albumul preferat pentru „20/20 Experience”. Robert Downey Jr. a fost un alt mare câştigător al galei, plecând acasă cu premiul pentru starul preferat într-un film de acţiune, în timp ce lungmetrajul în care a jucat „Iron Man 3 / Omul de oţel 3” a fost recompensat cu premiile categoriilor Filmul preferat şi Filmul de acţiune preferat. Johnny Depp a fost desemnat Actorul preferat al publicului american, Adam Sandler a primit premiul pentru Actorul de comedie preferat, iar Leonardo DiCaprio a primit trofeul pentru Actorul preferat într-un film dramatic. Publicul american şi-a ales şi comedia preferată, „The Heat”, precum şi filmul dedicat întregii familii preferat - „Despicable Me 2 / Sunt un mic ticălos 2”, Cel mai bun horror - „Carrie” şi Cel mai bun thriller - „Now You See Me / Jaful perfect”.

În domeniul muzicii, Demi Lovato a fost desemnată Cântăreaţa preferată a publicului american, Ariana Grande a primit trofeul pentru Cel mai bun artist debutant, Britney Spears a primit titlul de Artista pop preferată, Taylor Swift a devenit Artista country preferată, duoul Macklemore & Ryan Lewis a primit premiul pentru Cel mai bun artist hip-hop, iar One Direction a fost desemnată Trupa preferată. Katy Perry, nominalizată la cinci categorii, a primit două premii, pentru Cântecul preferat - „Roar” şi Videoclipul preferat - „Roar”.

Serialul de televiziune „Glee”, un musical de mare succes în rândul adolescenţilor nord-americani, care fusese nominalizat la opt categorii de premii, a primit doar două trofee, pentru Cel mai bun actor de comedie pentru Chris Colfer şi Cel mai bun duo de prieteni pe micul ecran pentru Lea Michele şi Naya Rivera. La categoria Serialul dramatic preferat difuzat de o reţea de televiziune a fost recompensată producţia „The Good Wife / Soţia perfectă”, în timp ce „The Big Bang Theory” a primit premiul categoriei echivalente destinate comediilor. La categoria Serialul dramatic preferat difuzat de un post TV prin cablu a fost desemnat câştigător „The Walking Dead”, iar la categoria Serialul de comedie preferat difuzat de un post TV prin cablu a câştigat „Psych”.