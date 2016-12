Sandra Bullock şi Tom Hanks, într-o dramă despre evenimentele de după 11 septembrie 2001

Actorii Sandra Bullock şi Tom Hanks ar putea deţine rolurile principale în ”Extremely Loud and Incredibly Close”, o dramă produsă de studiourile Warner, inspirată de unul dintre primele romane ale căror intrigi includ evenimentele din 11 septembrie 2001. Acţiunea romanului ”Extremely Loud and Incredibly Close”, scris de Jonathan Safran Foer, are loc în anul 2003 şi gravitează în jurul unui băieţel în vârstă de 9 ani, care descoperă o cheie într-o vază, ce a aparţinut tatălui său, decedat în timpul atacurilor teroriste din New York, din 11 septembrie 2001 şi care decide să descopere lacătul care se potriveşte acelei chei. Acesta este unul dintre primele romane americane care au inclus, în intrigile lor, evenimentele petrecute pe 11 septembrie 2001 şi a fost publicat în 2005. Eric Roth a scris scenariul pentru acest proiect cinematografic ce va fi regizat de Stephen Daldry. Dacă va accepta, acesta va fi primul rol pentru Sandra Bullock după cel din drama ”Povestea unui campion / The Blind Side”, care i-a adus premiul Oscar, la începutul acestui an.

Sandra Bullock este o actriţă americană devenită celebră pe plan mondial în anii 1990, graţie filmului de acţiune ”Speed - Cursa infernală”, dar mai ales comediilor romantice în care a jucat, precum ”Miss Agent Secret” şi ”While You Were Sleeping / În timp ce tu dormeai”, dar şi lungmetrajului ”Crash - Poveşti din L.A.”, recompensat cu premiul Oscar în 2006. În 2009, Sandra Bullock a fost desemnată actriţa cu cel mai mare succes de box office, datorită comediei ”The Proposal / Vrei să te însori cu mine?”, dar şi dramei ”The Blind Side”. Tom Hanks, dublu laureat cu Oscar pentru rolurile din filmele ”Forrest Gump” (1994) şi ”Philadelphia” (1995), va putea fi văzut în curând pe marile ecrane, alături de Julia Roberts, în filmul ”Larry Crowne”, pe care l-a regizat şi produs.