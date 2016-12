Sandra va concerta la Bucureşti, în noiembrie

Cîntăreaţa germană Sandra, celebră pentru hiturile ei disco, lansate în anii \'80, precum „Maria Magdalena\", va concerta la Sala Palatului din Bucureşti, pe 6 noiembrie, organizatorii evenimentului fiind Project Events. Concertul de la Bucureşti face parte dintr-un turneu prin care ea îşi promovează cel mai recent album, „Back to Life\", lansat în luna martie a acestui an. Acesta include 15 piese, cel mai nou single fiind „The Night Is Still Young\", un duet cu Thomas Anders (Modern Talking). Albumul a fost înregistrat la New York, împreună cu producătorul Toby Gad, autorul pieselor „If I Were a Boy\" (Beyonce) şi „Big Girls Don\'t Cry\" (Fergie).

În concertul de la Bucureşti, artista va interpreta atît piese noi, cît şi hiturile care au făcut-o celebră în anii \'80: „Maria Magdalena\", „In the Heat of the Night\", „Everlasting Love\", „Hi Hi Hi\" etc. În decembrie 2007, Sandra a susţinut un concert la Sinaia.

Sandra Ann Lauer s-a născut în Germania, pe 18 mai 1962. Prima sa melodie care a cunoscut succesul a fost „Maria Magdalena\", în anul 1985. De asemenea, ea a făcut parte din proiectul Enigma al fostului său soţ, Michael Creţu.