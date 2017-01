Vicepreşedintele PIN Lavinia Şandru a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că şeful statului ar trebui să facă demersuri pentru a-şi publica dosarul pe care îl are la Securitate, în cazul în care el există, pentru a spulbera astfel toate suspiciunile. Şandru a susţinut că, pentru a nu mai apărea inadvertenţe, este important în acest moment ca reprezentanţii CNSAS să verifice cu prioritate dosarele liderilor politici. În felul acesta, "cruciada" pe care o poartă Băsescu împotriva foştilor colaboratori şi informatori ai Securităţii ar deveni, conform declaraţiilor Lavinei Şandru, "mult mai credibilă". Vicepreşedintele PIN, Lavinia Şandru, a mai declarat că preşedintele PRM a făcut poliţie politică. Ea a explicat că deţine un document inclus într-un dosar pe care Corneliu Vadim Tudor îl are la CNSAS. Şandru a ţinut să preciezeze că, înainte de a face dezvăluirile, a verificat documentul respectiv, explicînd că a procedat în acelaşi mod şi în cazul deputatului liberal Mona Muscă. Reprezentanta PIN a prezentat presei un raport întocmit de şeful Direcţiei întîi a Securităţii, generalul maior Bordea Aron, care vorbeşte despre o întîlnire cu CV Tudor şi cu un pictor din acea perioadă, Mihai Bandac, din documente reieşiind că "Vadim nu a făcut altceva decît poliţie politică". În replică, preşedintele PRM a declarat că o va da în judecată pe Lavinia Şandru pentru „aberaţiile debitate” la adresa sa şi că îi va cere acesteia daune morale de 20 miliarde de lei: „Sînt aberaţii ce zice ea. Este pusă de Cozmin Guşă şi de Mircea Dinescu, care sînt disperaţi că şi din ultimul dosar, de altfel minuscul, venit de la SIE, reiese că eu am refuzat în mod categoric colaborarea cu Securitatea”. În sprijinul lui Vadim a venit Cazimir Ionescu, membru al Colegiului CNSAS, care a declarat, ieri, că CNSAS este „pe rol” cu date noi, primite de la SIE, referitoare la Vadim Tudor, dar că aceste informaţii dovedesc „contrariul” faptului că liderul PRM ar fi colaborat cu Securitatea.