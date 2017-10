Sandu Iacob, contract până în 2020 cu HC Dobrogea Sud

20:49:40 / 30 Octombrie 2017

PERFORMANTA

Bai, Rudi, am avut noi vreun Kiril si nu stim, ce tot ne scoti ochii acolo? Penibila comparatia, in conditiile in care niciun jucator roman nu-i ajunge nici lpana a glezne, dureros, nu? Lazarov holds the records for most goals scored in a single World Men's Handball Championship (92) and single European Men's Handball Championship (61). He is also the all-time top scorer in the EHF Champions League and the only player to have scored more than 1,000 goals. Due to his scoring prowess, he is regarded as one of the best handball scorers of all time. Ai luat-o pe aratura tare si cu atitudinea asta nici ca atragi oamenii aproape de echipa, dimpotriva ii indepartezi. Are rost sa-ti mai spunem ca unii dintre noi NU au incredere in antrenorii romani? Iar cu Moisa probabil iar ati gresit, daca intra Vujovic in declin, cu cine jucati cu Mladenovic? La fel cum ati procedat gresit si cu extremele, care nu mai au dubluri competitive.