Sanitarii constănţeni se pregătesc de grevă generală

Federaţia Sanitas, susţinută de membrii sindicatelor din unităţile de asistenţă socială şi protecţia copilului, are mai multe revendicări şi pentru că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Familiei, Egalităţii de Şanse nu s-au ţinut de cuvînt şi nu au mărit salariile sanitarilor, aceştia vor declanşa, pe 28 ianuarie, greva generală. Cadrele medicale de la Spitalul Clinic Judeţean de Constanţa deja au început pregătirile pentru greva generală. “Am trimis în fiecare secţie afişe privind greva de pe 28 ianuarie. Pregătim ecusoanele pentru cadrele medicale pe care va fi inscripţionat: Grevă. Am luat legătura cu reprezentanţii Autorităţii de Sănătate Publică pentru a fi stabilită metodologia acordării de asistenţă medicală în perioada grevei”, a declarat liderul Federaţiei Sanitas, filiala Constanţa, Ani Borşi. În perioada grevei, activitatea din Unitatea de Primire Urgenţe nu va fi sistată însă, în clinici, personalul medical mediu nu va participa la intervenţii chirurgicale decît dacă sînt considerate urgenţe medicale. De altfel, nici medicii nu îşi vor programa operaţii în acea zi. “Nu putem priva total oamenii de asistenţă medicală. Noi nu avem o problemă cu pacienţii, ci cu Guvernul, care nu şi-a ţinut promisiunile”, a declarat Ani Borşi. Federaţia “Solidaritatea Sanitară” s-a alăturat protestului organizat de sanitari. „Creşterea veniturilor la bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate, pe care am solicitat-o în mod consecvent de-a lungul ultimilor ani, constituie una din măsurile necesare pentru a îmbunătăţi, în primul rînd, situaţia pacienţilor, care sînt afectaţi într-o măsură considerabilă de lipsa resurselor financiare necesare, precum şi salarizarea personalului din sistem. Considerăm că majorările salariale care au fost convenite iniţial cu MSP, pe care Guvernul a refuzat să le aprobe, constituie un minim de efort necesar pentru a limita plecarea personalului medical la muncă în străinătate şi a face un pas înainte către salarizarea corespunzătoare a tuturor salariaţilor din sistemul sanitar. Este necesar însă ca aceste creşteri salariale să se aplice pentru toate categoriile de salariaţi din sistemul sanitar, inclusiv pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Autorităţile de Sănătate Publică”, a declarat preşedintele Federaţiei “Solidaritatea Sanitară”, Viorel Rotilă.