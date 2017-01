Sanitarii se pregătesc de miting

Salariaţii din sistemul sanitar au anunţat un miting de protest, mîine, în Piaţa Constituţiei din Capitală, nemulţumiţi fiind de veniturile lor lunare şi vor un buget pentru 2007 care să le asigure o majorare salarială de 70 de procente. Preşedintele Federaţiei „Sanitas“, Marius Petcu a precizat că principala nemulţumire a sindicaliştilor o reprezintă slaba finanţare a sistemului. Liderul sindical a menţionat că bugetul alocat Sănătăţii pentru 2007 nu acoperă toate „găurile” existente în sistem. Liderul constănţean al Federaţiei „Sanitas“, Ana Borşi a declarat că judeţul nostru va fi reprezentat la mitingul din Capitală de 150 de cadre medicale. „Vor fi trei autocare care marţi dimineaţă, la ora 6.00, vor pleca spre Bucureşti. Cei care participă la miting sînt de la unităţile sanitare din Constanţa, Eforie, Techirghiol şi Medgidia“, a spus Ana Borşi. Aceasta a precizat că mitingul sanitarilor se adreseaza Guvernului şi Parlamentului României. „Degeaba ministrul Sănătăţii ne promite bani mai mulţi la salariu dacă Guvernul nu aprobă proiectul de buget pe 2007. Şi oricum, ne-am săturat de promisiuni, vrem ceva concret“, a subliniat liderul sanitarilor constănţeni.

Consiliul Naţional al Federaţiei „Sanitas“ aprecia, la jumătatea anului trecut, că greva generală poate fi evitată doar dacă Ministerul Sănătăţii se angajează ferm, prin încheierea unui protocol care să prevadă soluţionarea revendicărilor sindicale. În 19 mai anul trecut, sindicaliştii au protestat în faţa sediului Ministerului Sănătăţii. În 2 iunie, în jur de cinci mii de asistenţi medicali au participat la un marş organizat la Bucureşti, cerînd, printre altele, plata integrală a drepturilor salariale prevăzute de contractul colectiv de muncă şi acordarea a 20 de tichete de masă lunar. După protestul de la începutul lunii iunie, Ministerul Sănătăţii a comunicat că sindicatele ar trebui să înţeleagă faptul că instituţia a făcut tot posibilul pentru a se ajunge la un acord, dar că nu poate să se angajeze la îndeplinirea unor măsuri pentru care nu are prevăzuţi bani în buget.

Majorarea din 2007, promisă din 2005

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, declara, la sfîrşitul lui 2005, că are speranţa că, începînd din 2007, salariile personalului medical vor creşte, precizînd că la începutul lui 2006 va avea o discuţie în acest sens cu ministrul Muncii. „Eu chiar am speranţă că, începînd cu 2007, vor creşte salariile personalului medical şi nemedical din sistemul de sănătate, dar toate aceste creşteri vor fi corelate cu un sistem de salarizare mult mai bine făcut şi în limitele pe care bugetul României şi-l va putea permite la vremea respectivă“, preciza Eugen Nicolăescu. El a afirmat că medicina de familie trebuie să aibă o importanţă covîrşitoare, iar medicul de familie trebuie plătit mult mai bine. „Venim şi reglementăm, pentru prima dată, faptul că medicul de familie este primul care vine în contact cu orice cetăţean şi care are o mare responsabilitate şi, ca atare, trebuie să-l plătim mai bine. Pentru asta vom transplanta o parte din posturi din sistemul spitalicesc către partea de familie. Vom veni, pentru prima oară, cu bani de la buget pentru servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu, acolo unde oamenii stau degeaba în spitale, după ce au fost operaţi, numai pentru schimbarea unor bandaje şi a unei injecţii, pentru că nu are cine să i le facă acasă şi vom da aceste servicii medicului de familie sau asistenţei medicale comunitare, care costă mult mai puţin şi, în acelaşi timp, este cel mai performant, pentru că este mai aproape de om, iar omul este la el acasă“, afirma ministrul Sănătăţii.