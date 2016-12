Federația Sanitas cere demisia de onoare a ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru, considerând drept ”abject” felul în care acesta tratează angajaţii din sistemul sanitar şi tergiversarea luării unor decizii care să răspundă solicitărilor lor. Membrii Sanitas anunţă, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Muncii, că îşi continuă acţiunile, pentru că le este ruşine să trimită pacienții să îşi cumpere singuri materialele medicale şi tratamentul şi pentru că, spun ei, au ajuns să își îngroape colegii din cauza epuizării fizice la locul de muncă.

Iată scrisoarea deschisă către Dragoş Pîslaru: ”Respectaţi cadrele medicale şi spuneţi adevărul, domnule ministru! Domnule ministru al Muncii, negociem încă de la înscăunarea dvs. la ministerul pe care îl conduceţi şi astăzi, am dat dovadă de bună-credinţă, am încercat să găsim soluţii, dar de fiecare dată, după discuţiile purtate, am constatat că dvs. nu v-aţi respectat întocmai promisiunile. V-am invitat în mijlocul nostru să luaţi pulsul federaţiei şi să discutaţi cu oamenii din ţară care sunt ancoraţi la realitatea în care angajaţii din sistemul sanitar şi de asistenţă socială îşi desfăşoară activitatea şi aţi văzut care sunt opiniile şi doleanţele lor. De bună-credinţă, am organizat un program de acţiuni sindicale care vă permitea să veniţi cu soluţii astfel încât greva generală să nu fie declanşată. Considerăm că am urmat toţi paşii prevăzuţi de legislaţia în vigoare până la declanşarea grevei generale. Şi răspunsul dumneavoastră? Am atras cadrele medicale într-un demers abject şi cerem pomeni, noi, cei care veghem la sănătatea populaţiei??? Abject este modul în care dvs. trataţi angajaţii sistemului sanitar şi de asistenţă socială. Abject este că aţi tergiversat luarea unor decizii concrete şi corecte pentru cadrele medicale. Abject este modul în care dvs. minţiţi acest popor şi vă ascundeţi în spatele unor scuze care nu au nicio bază reală. Abject este modul în care v-aţi folosit de buna noastră credinţă şi aţi lăsat impresia că o să găsiţi toate pârghiile legale pentru a da curs solicitărilor membrilor noştri. Abject este să spuneţi că “este ilegal să creşti salarii cu mai puţin de 180 de zile înainte de alegeri” şi tot abject este ca dvs. să cunoaşteţi cererile angajaţilor din Sănătate înainte de apariţia de OUG nr. 43 şi să nu le daţi curs. Colegul dvs, ministrul Sănătăţii, ne-a dat în judecată şi este dreptul domniei sale. Însă va da în judecată toate cadrele medicale care vor renunţa să îşi desfăşoare activitatea dacă nu se iau măsurile corespunzătoare? Or să fie aceştia hăituiţi aşa cum se întâmplă cu Federaţia Sanitas şi o să îi acuzaţi de afiliere politică? Sau pur şi simplu nu contează dacă pacienţii vor fi trataţi sau nu în condiţii corespunzătoare? În toate negocierile purtate, folosiţi expresiile “vom găsi soluţii” sau “nu există banii necesari”, iar cadrele medicale trebuie să mai aştepte. Şi nu putem să omitem expresia dvs. preferată “dacă rămânem la guvernare…”. Vă întrebăm astăzi: candidaţi, domnule ministru? Probabil vă bazaţi pe faptul că nu ne îndurăm să întoarcem spatele pacienţilor noştri. Şi da, pacienţii au fost, sunt şi vor fi prioritatea noastră! Dar tot pentru ei, vom merge mai departe!

Mergem mai departe pentru că ne este ruşine să îi tot trimitem să îşi cumpere singuri materialele medicale şi tratamentul pentru că noi nu le putem oferi! Mergem mai departe pentru că am ajuns să ne îngropăm colegii din cauza epuizării fizice la locul de muncă! Mergem mai departe pentru că singurii care pot dicta acţiunile Federaţiei sunt membrii Sanitas! Pentru toate acestea, domnule ministru, Federaţia SANITAS vă solicită astăzi să vă cereţi scuze faţă de angajaţii din sistemul de sănătate şi de asistenţă socială şi să vă daţi demisia … de onoare. Biroul Operativ al Federației Sanitas din România”.