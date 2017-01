Sanitas semnează acordul cu Ministerul Sănătăţii privind creşterile salariale?

Reprezentanţii Federaţiei Sanitas au anunţat că, azi, ar putea acordul cu Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) privind creşterile salariale în 2009 pentru angajaţii din domeniu. Preşedintele Sanitas, Marius Petcu, a declarat că nu va accepta o creştere medie mai mică de zece la sută şi că aşteaptă varianta ministrului de majorare pentru fiecare categorie. “Dacă ministrul Eugen Nicolăescu a definitivat, cum a promis, variantele de majorări salariale în funcţie de veniturile fiecărui angajat din sănătate, vom semna”, a mai spus Petcu. Totodată, el a adăugat că aşteaptă grilele promise de ministru pentru creşterea cu 25 la sută a salariilor celor cu venituri mici. Potrivit unui comunicat al MSP, reprezentanţii Sanitas sînt aşteptaţi, la ora 10.30, să semneze Acordul privind creşterea veniturilor angajaţilor din acest domeniu. În urmă cu o săptămînă, Marius Petcu spunea că apreciază oferta făcută de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, ca fiind maximum pe care îl putea obţine de la actualul Guvern, astfel că sindicaliştii Sanitas suspendă protestele anunţate. Ministrul Sănătăţii şi reprezentanţii Sanitas au declarat, după întîlnirea de săptămîna trecută, că sînt mai aproape de semnarea unui acord şi că în această perioadă s-au făcut progrese vizibile. “Acordul pe care vrem să-l semnăm cuprinde 15 puncte. Au mai rămas în negociere trei, cele mai sensibile, care vizează nivelul creşterilor salariale. Am gîndit că cel mai bine este să pregătim un pachet de creşteri salariale, ne referim la prime, sporuri, creşteri salariale efective”, a spus ministrul Sănătăţii, la sfîrşitul întîlnirii cu membrii Federaţiei Sanitas. Demnitarul a precizat că au fost făcute progrese în privinţa creşterii valorii punctului, dar nu a precizat în ce constau acestea, spunînd că este bine să fie făcute publice la finalul întîlnirilor. El a precizat că a fost negociere grea şi anevoioasă, că angajaţii din sănătate merită salarii mai bune, dar “că trebuie să ne raportăm la posibilităţile pe care le are sistemul sanitar”. La rîndul său, liderul Federaţiei Sanitas, Marius Petcu, a spus că nu are cum să fie pe deplin mulţumit, dar că este un progres evident discuţia care a avut loc săptămîna trecută. Liderul Sanitas a precizat, de asemenea, că, potrivit înţelegerii din urmă cu două săptămîni, numărul primelor de stabilitate va creşte şi de asemenea şi sporul specific sistemului, respectiv sporul de prevenţie care nu va mai rămîne 11 la sută.