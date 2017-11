Șansă în plus pentru copiii cu afecțiuni cardiace!

Copiii cu afecțiuni cardiace din România au o șansă în plus. O echipă medicală din Statele Unite, alături de medici români de la Spitalul ''Grigore Alexandrescu'', operează, până pe 8 noiembrie, 12 copii cu afecțiuni cardiace, fiind efectuate primele proceduri de cateterism în noul departament de chirurgie cardiovasculară al spitalului, dotat cu echipamente la cele mai înalte standarde. Echipa din Statele Unite este formată din 20 de medici chirurgi cardiologi, anesteziști, pediatri, asistente de la International Children's Heart Foundation și Albany Memorial Hospital, New York, demersul fiind parte a unui program susținut de organizațiile Rotary Romania și Rotary International, Gift of Life International, scrie Agerpres. "Scopul nostru este să prezentăm această echipă care lucrează la noi deja de 4 zile, echipă adunată și finanțată de organizația Rotary și care este aici în special pentru a ne ajuta să avem o secție funcțională unde să se opereze copiii cu malformații cardiace și, secundar, să rezolve aceste cazuri până când vom putea să le rezolvăm prin forțe proprii", a declarat, joi, managerul interimar al Spitalului ''Grigore Alexandrescu'', dr. Felix Negoițescu, într-o conferință de presă. El a spus că speră ca de anul viitor medicii români să înceapă să opereze în noua secție de cardiologie vasculară pediatrică, aflată într-o clădire la standarde "absolut extraordinare" și cu aparatură "extrem de performantă". Acesta a menționat, însă, că există probleme legate de lipsa personalului din cauza nivelului de salarizare din România. Negoițescu a mai spus că Secția de chirurgie cardiovasculară a funcționat numai când a venit misiunea medicală, pentru că nu erau chirurgi. Cristina Olteanu, medic primar cardiologie, a subliniat că echipa din Statele Unite ajută în tratarea a 12 copii cu malformații cardiace și i-a instruit pe medicii români. "Noutatea acestei misiuni a fost reprezentată de începerea activității în laboratorul de cateterism cardiac, unde am avut inclusiv cateterisme cardiace cu rol diagnostic, absolut necesar în stabilirea conduitei terapeutice, dar și în rezolvarea printr-o tehnică mult mai simplă a unor malformații cardiace", a explicat dr. Olteanu. Rodrigo Soto, chirurg cardiolog pediatru care conduce echipa americană, a spus că este pentru a treia oară la București și că în această misiune s-a reușit tratarea unor copii cu vârste cuprinse între 2 luni și 17 ani.

"Scopul nostru principal este să instruim echipa medicală românească. Avem medici și personal medical cu care lucrăm și operăm împreună. Avem un sediu aici și un departament complet nou și dotat la standarde mondiale. (...) Echipa locală cu care lucrez este foarte bine pregătită. Există un mare potențial și suntem convinși că nu într-un timp îndelungat se va putea ajunge ca toți copiii care au nevoie de astfel de operații să poată fi operați în România și să nu mai trebuiască să plece în afară", a subliniat acesta, citat de Agerpres. Victor Martin, reprezentantul Rotary, a menționat că acest program se derulează de patru ani și constă, în principal, în a asigura instruirea echipelor medicale românești în cazul acestei proceduri de ultimă generație în cardiologia pentru copii. "Astfel de cazuri de malformații cardiace apar 1.000 - 1.500 pe an. Capacitatea, în momentul de față, în țară de a rezolva astfel de cazuri este undeva la 300 - 400 - 500 de cazuri, luând în calcul facilitățile care sunt la Târgu Mureș, la Cluj, la Iași, București. Din această cauză, multe din aceste cazuri pleacă în afară, în Europa, cu costuri enorme pentru Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate", a arătat acesta, adăugând că o intervenție de acest gen costă 70.000 euro în străinătate, iar în România - 10.000 de euro. În perioada 23 - 25 noiembrie va fi organizată o acțiune cu participare internațională în care vor fi evaluați și selectați pacienți cu malformații cardiace congenitale care vor putea beneficia de tratament chirurgical cu ocazia misiunilor următoare.

Clinica de neurochirurgie și chirurgie cardiovasculară pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" a fost inaugurată în septembrie 2016.