Şansă la educaţie pentru copiii din „Henri Coandă”!

SPRIJIN NECONDIŢIONAT Oamenii cu inima mare vin în permanenţă să-i ajute pe săracii din Campusul Social „Henri Coandă” din Constanţa. De data asta, ajutorul a venit din partea unui cadru didactic care s-a gândit să investească în viitorul copiilor care fac parte din familii fără posibilităţi materiale. Directorul Grădiniţei „Comenius”, Clemenţa Garabet, consideră că educaţia copiilor este foarte importantă şi cu dragă inimă a luat decizia de a sprijini familiile sărace care, din diverse motive, nu pot să-şi ducă copiii la o unitate de învăţământ. De altfel, educaţia este cel mai important aspect în formarea viitoare a oricărui copil, iar fiecare ar trebui să aibă şanse egale la învăţătură, indiferent de situaţia materială. Din păcate, în Campusul Social „Henri Coandă” cele mai multe familii nu-şi pot înscrie copiii la grădiniţă din cauza lipsurilor financiare. Sunt şi situaţii în care copiii au fost înscrişi la diverse grădiniţe, însă, odată cu venirea în noul cartier, fie şi-au pierdut locul în grădiniţă, fie distanţa este mult prea mare pentru a putea fi străbătută zilnic.

FASCINAT DE AVIOANE ŞI CĂRŢI Radu Nicolae Romanescu este unul dintre copiii care îşi doreşte foarte mult să meargă la grădiniţă. El are doar doi ani şi opt luni şi are îndeletniciri neobişnuite pentru un copil de vârsta lui. Mama îl învaţă limba engleză, iar tatăl japoneza. O limbă pe care a învăţat-o în voiajele pe care le-a făcut în toată lumea. Tatăl lui Radu, Constantin Romanescu, spune că a fost şef de echipaj şi o operaţie de hernie inghinală îl obligă să stea pe uscat. „Cei care s-au născut sub o karmă proastă o duc rău toată viaţa”, spune deznădăjduit tatăl, în vârstă de 47 de ani. El susţine că a ales să aibă un copil la bătrâneţe ca să aibă un scop în viaţă: „Să mă dedic total lui şi să îl văd cum creşte”. Părinţii povestesc că prichindelul asimilează foarte bine tot ceea ce vede şi ascultă. La nici trei ani, Răducu îi surprinde în fiecare zi. Deja recunoaşte literele şi cifrele şi socoteşte până la zece. „Răducu este fascinat de avioane, nave şi de cărţi şi mai puţin de maşinuţe. Recunoaşte orice reclamă şi orice personaj de film. Are deja şi preferinţe. Nu-i plac blondele, în schimb îi place de Andreea Marin. Noi rămânem înmărmuriţi la câte ştie să facă”, a spus tatăl lui Răducu. Vestea că va fi înscris la grădiniţă a adus numai bucurie pe chipul copilului. El i-a răspuns Clemenţei Garabet cu un „Da” răspicat când a fost întrebat dacă vrea să înveţe cântece şi poezii noi, să danseze şi să cunoască alţi copii. Fără să fie prea ruşinos, cum sunt majoritatea copiilor de vârsta lui, a acceptat să fie luat în braţe de directorul unităţii şi a răsplătit-o cu un pupic şi cu urarea de „La mulţi ani!”.

DULCIURI PENTRU COPII Directorul unităţii de învăţământ a luat, ieri, încă doi copii sub aripa sa protectoare. Micuţii fac parte din familii cu situaţii financiare precare. Ea a adus tuturor copiilor dulciuri şi a promis că va continua acest demers. „Vrem să dăm posibilitatea părinţilor să meargă la serviciu. Grădiniţa e dotată şi frumoasă. Eu nu cer altceva decât prezenţa lor. Voi veni personal să îi iau cu maşina sau vor veni educatoarele. Omenia m-a îndemnat să îi ajut pe copii. Îmi sunt foarte dragi copiii”, a mai spus Garabet.