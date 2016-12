Şansă la o viaţă nouă pentru Cătălin

Suferinţa loveşte indiferent de vârstă. Boala nu se uită dacă eşti copil sau adult. E nemiloasă şi atât. Cătălin Buruiană s-a trezit într-o dimineaţă cu genunchii umflaţi. A fost ca un trăsnet. De atunci nu a mai putut să meargă decât cu ajutorul unui baston. Mai întâi a fost diagnosticat cu poliartrită reumatoidă. Au urmat şi alte diagnostice la fel de cumplite. Gonartroză bilaterală anchilozantă, coxartroză bilaterală, precum şi artropatie psoriazică. Deşi aproape paralizat la membrele inferioare, el nu s-a dat bătut. Afecţiunea nu l-a ţinut la pat, ba dimpotrivă. A avut puterea să-şi trăiască viaţa în continuare, în ciuda problemelor de sănătate. Este profesor de educaţie şi învaţă copiii ce înseamnă sportul. Este fascinat de meseria sa şi se bucură nespus de mult când îi vede pe copii făcând mişcare. În opinia sa, profesia este cea care i-a dat forţă să treacă peste tot. 16 ani a avut puterea să facă naveta la şcoli din judeţ pentru că-şi iubeşte meseria. Iniţial a crezut că de la rugby i se trage problema, întrucât a practicat acest sport la nivel de performanţă. Medicii însă nu i-au confirmat teoria. „Aveam dureri cumplite la articulaţiile de la şolduri în jos. Doar când luam hidrocortizon mă linişteam. Însă medicamentul mi-a făcut şi rău. Mi-a „mâncat” articulaţiile, iar la ultimul control medicii mi-au spus că ele nu se mai pot reface cu medicamente, ci doar prin intervenţie chirurgicală, la Bucureşti”, a spus Cătălin. El are nevoie de patru operaţii de schimbare a articulaţiilor la şold şi genunchi, însă costurile sunt mult prea mari. Are nevoie de cel puţin 12 mii de euro, fără să mai fie pus la socoteală şi drumul până în Capitală. Suma este prea mare pentru venitul familiei, care nu depăşeşte 2.500 de lei. Tocmai de aceea, Cătălin are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea să-şi alerge copilul de trei ani prin curte.

OPT SUFLETE POT FI SALVATE Vă prezentăm cele opt cazuri care au nevoie de noi: Buruiană Cătălin - 40 ani, diagnosticat cu poliartrită reumatoidă, gonartroză bilaterală anchilozantă şi coxartroză bilaterală, artropatie psoriazică; Tudorache Niţă-Andrei - 6 ani, diagnosticat cu întârziere în dezvoltare neuropsihică, sindrom hiperkinetic; Ruse Adrian-Răzvan - 5 ani, diagnosticat cu tetralogie Fallot şi defect septal ventricular; Teodorescu Delia - 12 ani, diagnosticată cu malformaţie congenitală la pleoapa dreaptă şi papilom nazal; Vintilă Ionuţ-Ilie - 14 ani, diagnosticat cu sarcom Ewing antebraţ drept operat, metastaze pulmonare; Burlacu Felicia, Burlacu Dorin, Burlacu Ciprian - 5 ani, 6 ani şi respectiv 7 ani, prezintă întârzieri în dezvoltare şi deficit de atenţie; Drăgan Robert-Alexandru - 16 ani, diagnosticat cu retard mintal uşor, hipoacuzie medie, dislalie polimorfă, ADHD; Militaru Andreea-Liliana - 7 ani, diagnosticată cu sechele PCI; diplegie cu mers independent imposibil; retard în dezvoltare psihomotorie.

Oricine poate face donaţii

Pentru donaţii: BCR Constanţa - RO58 RNCB 0114 0320 5734 0064 - EURO; BCR Constanţa RO85 RNCB 0114 0320 5734 0063 - RON. De asemenea, pentru donaţii în lei sau euro, sunt puse la dispoziţie numerele de telefon cu suprataxă apelabile doar în reţeaua Romtelecom, astfel: 0900 900 352 (pentru 5 euro) şi 0900 900 350 (pentru 10 euro).