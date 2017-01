Şansă la viaţă pentru două rezidente ale Centrului de plasament „Antonio”

Urmarea cursurilor unei instituţii de învăţămînt superior presupune foarte multe sacrificii din partea tinerilor şi familiilor acestora. Un asemenea ţel este şi mai greu de urmat de copiii din centrele de plasament care doresc să-şi facă un rost în viaţă. Pentru a veni în ajutorul lor, reprezentanţii Fundaţiei „Diaconia Dobrogea” au oferit două burse pentru copiii cu rezultate bune la învăţătură. Beneficiarii celor 150 de euro pe lună sînt două fete de la Centrul de plasament „Antonio” din Constanţa - Andreea Adina Filip, de 18 ani şi Ancuţa Georgiana Geană, de 19 ani. „Eu sînt originar din Constanţa, dar în urmă cu foarte mulţi ani m-am stabilit în Germania, unde am înfiinţat această fundaţie. Acum 12 ani am început să ajutăm Căminul de copii Antonio. De atunci, în fiecare an sîntem prezenţi la Constanţa şi acordăm burse copiilor care au rezultate bune la învăţătură şi doresc să îşi continue studiile. În luna mai, cele două fete au primit banii pe primul semestru al anului 2008, iar cu ocazia vizitei de azi (ieri - n.r.) le-am înmînat banii pentru a doua jumătate a lui 2008. Următoarele plăţi le vom face în conturile bancare pe care bursierele noastre şi le-au deschis”, a declarat directorul şi totodată fondatorul Fundaţiei „Diaconia Dobrogea”, Ural Memet. Ancuţa Geană a absolvit în 2008 Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanţa şi s-a înscris la Facultatea de Management din cadrul Universităţii „Spiru Haret”. Din banii primiţi în luna mai, ea şi-a achitat deja prima taxă la facultate şi aşteaptă cu nerăbdare începerea anului universitar. „După ce termin facultatea, îmi doresc să mă întorc la centru însă în calitate de directoare. Iniţial am vrut să devin educatoare şi să revin în centru pentru a ajuta copiii să devină ceea ce vor, dar concurenţa la Facultatea de Psihologie, specializarea Psihopedagogie era prea mare”, a declarat Ancuţa. În ceea ce o priveşte pe Andreea Filip, elevă în clasa a XII-a la Colegiul „Constantin Brătescu”, anul acesta banii din bursă o vor ajuta să termine ciclul liceal cu note mari, pentru a se putea înscrie şi ea la o facultate. Pe viitor, ea doreşte să devină contabilă. Fetele sînt în centru de peste 10 ani, fiind aduse de părinţii lor care nu au putut să le ofere un trai decent. Deşi viaţa nu a fost blîndă cu ele, fetele au învăţat să-şi poarte singure de grijă şi să treacă peste greutăţi cu zîmbetul pe buze. Amîndouă sînt de părere că părinţii lor au luat o decizie bună cînd le-au adus la „Antonio” şi chiar le mulţumesc pentru acest lucru. Colaborarea Centrului cu Fundaţia „Diaconia Dobrogea” nu înseamnă însă numai acordarea anuală de burse. „Împreună cu reprezentanţii acestei organizaţii, vom organiza şi un centru informatic în cadrul Căminului. Copii vor învăţa să lucreze pe calculator şi vor avea şi acces la internet”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPDC) Constanţa, Petre Dinică.