Şansa reabilitării pentru HCM

Înfrângerea categorică înregistrată joi seară, scor 14-35, în faţa campioanei Europei, THW Kiel, în etapa a 3-a a Ligii Campionilor la handbal masculin, a lăsat urme adânci în moralul jucătorilor de la HCM Constanţa. Constănţenii, în frunte cu antrenorul Zvonko Sundovski, au părăsit sala cu capetele plecate şi au mărturisit că nu se aşteptau la o asemenea desfăşurare a întâlnirii. „Nu cred că aceasta este diferenţa reală dintre noi şi Kiel. Am înscris doar 14 goluri şi cred că avem un atac mult mai valoros decât am arătat. Rezultat şi diferenţa de 21 de goluri rămân însă”, a spus interul Bogdan Criciotoiu. „Este cea mai categorică înfrângere din viaţa mea, dar trebuie să strângem rândurile şi să câştigăm următorul joc”, a adăugat interul Alexandru Şimicu. Cel mai dur a fost însă tehnicianul macedonean, care a caracterizat scurt evoluţia echipei sale la conferinţa de presă: „Felul în care am jucat este o ruşine pentru noi. Nu mai am altceva de spus”.

Constănţenii a revenit vineri în ţară şi au la dispoziţie doar două zile pentru a-şi reveni după eşecul de la Kiel, pentru că duminică, de la ora 16.30 (în direct la Digisport 1), campioana României are parte de o deplasare extrem de dificilă în Liga Naţională, întâlnind vicecampioana CS Caraş Severin, în etapa a 5-a. Faţă de meciul de la Kiel, în formaţia de pe litoral ar putea evolua portarul Mihai Popescu şi centrul Dalibor Cutura, care au absentat joi din cauza unor accidentări.

Programul etapei - duminică, ora 16.30: CS Caraş Severin - HCM Constanţa (în direct la Digisport 1); ora 18.00: Potaissa Turda - U Cluj, Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Bucureşti. Meciul Ştiinţa Bacău - Bucovina Suceava, scor 27-26, s-a jucat miercuri, iar partida CSM Ploieşti - Poli Timişoara, scor 22-29, s-a disputat vineri. Întâlnirea CSM Bucureşti - HC Odorhei este programată miercuri, de la ora 18.00.

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 8p (golaveraj: 125-88); 2. CSM Bucureşti 6p (118-94); 3. Caraş Severin 6p (109-92); 4. Potaissa 6p (124-114); 5. Ştiinţa Bacău 6p (137-129); 6. Poli Timişoara 6p (122-115); 7. HC Odorhei 6p (124-119); 8. Bucovina Suceava 4p (142-146); 9. Pandurii Tg. Jiu 2p (94-107); 10. CSM Ploieşti 2p (142-156); 11. Dinamo Bucureşti 0p (100-137); 12. U Cluj 0p (85-125).