Şansa reabilitării pentru tricolori

Debutul cu stângul în preliminariile CE 2012, 1-1 cu Albania pe teren propriu, a încins atmosfera în sânul echipei naţionale a României. Nemulţumiţi de critici, tricolorii, în frunte cu selecţionerul Răzvan Lucescu, au atacat atât presa, cât şi oamenii de fotbal la conferinţa de presă organizată înaintea meciului cu Belarus, programat azi, de la ora 20.30, la Minsk. Mai mult, Lucescu junior a anunţat că, indiferent de rezultatul din partida de azi, a doua din actuala campanie de calificare, nu va renunţa la funcţie. “Nu-mi voi da demisia. Am un contract cu federaţia, cu Ionuţ Lupescu şi cu Mircea Sandu. Dacă ei consideră că trebuie să se întâmple ceva, discutăm. Toată nebunia legată de echipa naţională nu a început acum, după Albania. Nu am avut linişte nici înainte de meciul de la Paris. Aveam două victorii, dar era un uragan în jurul nostru. Atunci a început totul. Nu este simplu să joci în condiţiile astea. Probabil că li s-a întâmplat şi lui Iordănescu, şi lui Piţurcă, probabil că de aceea am avut o singură calificare în cinci campanii. Presiunile nu s-au făcut înaintea meciurilor, ci cu o perioadă mai mare înainte de partide”, a acuzat selecţionerul. “Trăiesc într-o ţară pe care încep să o înţeleg din ce în ce mai puţin. Îmi era uşor să renunţ, îmi spuneau oamenii că aş putea să-mi bag picioarele şi să trăiesc liniştit acasă alături de soţie şi de copii, dar sunt aici pentru că eu cred în naţionala României”, l-a susţinut căpitanul Cristian Chivu. Pentru a demonstra că pot spera la calificare, tricolorii şi-au propus să câştige la Minsk, motiv pentru care Lucescu jr. va efectua mai multe schimbări în formula de start. De partea cealaltă, bieloruşii vor să confirme, după succesul istoric obţinut sâmbătă la Paris. “Echipa a dat totul la Paris, dar este esenţial să uităm această victorie. Franţa nu mai pierduse acolo de 11 ani şi cred că va fi dificil pentru România şi Bosnia să îi învingă pe francezi acasă la ei. Trebuie să construim un joc care să ne aducă victoria. Acum, la nivelul la care am ajuns, avem o şansă bună să învingem România”, a precizat antrenorul gazdelor, germanul Bernd Stange.

Formaţiile probabile: Belarus (selecţioner Bernd Stange): Jevnov - Sitov, Omelianciuk, Martinovici, Iurevich - V. Hleb, Tigorev, Kulchy, A. Hleb - Kutuzov, Rodionov; România (selecţioner Răzvan Lucescu): Lobonţ - Maftei, Tamaş, Chivu, Raţ - Torje, Rădoi, Florescu, Deac - D. Niculae, B. Stancu; Arbitri: Pavel Kralovec - Miroslav Zlamal şi Martin Wilczek (Cehia). Tot în Grupa D vor avea loc meciurile: Albania - Luxemburg (21.15) şi Bosnia - Franţa (ora 22.00).