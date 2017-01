Şansa teoretică a africanilor

Codaşele grupei D se întîlnesc pe „Zentralstadion” din Leipzig, doar una dintre ele, Angola, sperînd într-o calificare miraculoasă. Speranţele sînt oarecum întemeiate, avînd în vedere că primul criteriu de calificare în optimi este golaverajul general. Concret, dacă Angola bate Iranul (aşa cum ar fi normal, să spunem, asiaticii nemaiavînd nici o şansă de a trece în optimi), iar Portugalia (deja calificată) învinge Mexicul, africanii ar acumula patru puncte în clasament, egalîndu-i pe mexicani. Teoretic, angolezii ar avea nevoie de un succes cu 3-0 pentru a elimina favorita grupei din cursa pentru optimi. Destul de multe variabile, dar merită sperat pînă la capăt... este şi părerea antrenorului Luis Goncalves Oliveira, dar şi omul numărul unu (la propriu şi la figurat) al angolezilor, portarul în vîrstă de 36 de ani Joao Ricardo, declarat cel mai bun jucător de pe teren la finalul egalului alb cu Mexic. El îşi doreşte să păstreze poarta Angolei imaculată şi în partida de astăzi, contra Iranului, care ar putea rescrie istoria fotbalistică a fostei provincii portugheze. „Am devenit jucător profesionist la 23 de ani. Pînă atunci am lucrat la fabrica de prelucrare a lemnului a familiei şi nu mă puteam antrena decît seara”, a declarat Ricardo pentru site-ul oficial al competiţiei germane. Nici acum nu a renunţat la afacere, dar recunoaşte că a pus pe primul plan fotbalul... măcar pentru o lună. Joao Ricardo este singurul jucător de la Campionatul Mondial fără echipă, el pregătindu-se de unul singur timp de un an, după expirarea contractului cu formaţia portugheză Moreirense. Are încredere în echipa sa, care se poate califica în optimile mondiale: „Va fi dificil, dar deloc imposibil. Dar sîntem nevoiţi să sperăm... ştim că suporterii noştri de acasă cred în noi, iar noi le datorăm totul. Pentru toţi este meciul vieţii şi vom cîştiga”, spune portarul care îşi trăieşte a doua tinereţe, spunînd că nu se mai gîndeşte la retragere după turneul final. Dacă Angola se va califica, vom asista la un eveniment fără precedent în istoria Cupei Mondiale: trei naţiuni de limbă portugheză prezente între primele 16 ale lumii. Cît despre iranieni... doar o prezenţă exotică, şi atît!

Formaţii probabile - Iran (antrenor Branko Ivankovic): Mirzapour - Kaabi, Rezaei, Nosrati, Teymourian - Karimi, Nekounam, Mahdavikia - Hashemian, Madanchi, Golmohammadi; Angola (antrenor Luis Goncalves Oliveira): Joao Ricardo - Loco, Kali, Jamba, Delgado - Mateus, Mendonca, Ze Kalanga, Edson - Akwa, Figueireda. Arbitri: Mark Shield - Nathan Gibson şi Ben Wilson (toţi din Australia).