Şanse de angajare în 2009: comerţ, inginerie şi finanţe

Piaţa muncii va avea o dinamică redusă în acest an, cuvîntul de ordine fiind disponibilizările şi mai puţin angajările. In ciuda previziunilor sumbre, locuri de muncă disponibile pot fi găsite totuşi în comerţ, inginerie şi IT. \"În anul 2009, principala provocare pentru recrutare va fi in zona de producţie şi vînzări. La mare căutare sînt specialiştii în finanţe şi control intern, specialiştii cu înaltă calificare, la care se adaugă oamenii de vînzări şi personalul mediu şi slab calificat din producţie şi construcţii\", a declarat managerul companiei de consultanţă în resurse umane Corporate Dynamics International, Decebal Leonard Marin. Site-ul de recrutare Myjobs a întocmit un top al primelor trei domenii care oferă cele mai multe locuri de muncă. Acesta plasează pe primul loc domeniul comerţ/vînzări, urmat de inginerie/tehnologie şi finanţe/bănci. Ideea este susţinută şi de reprezentanţii Bestjobs, care spun că, în primele zile ale anului 2009, cele mai multe oferte de muncă au venit din partea companiilor din comerţ, tehnologie şi finanţe-contabilitate. În actualul context economic, piaţa forţei de muncă din 2009 va fi mai săracă şi mai exigentă, susţin consultanţii. \"Majoritatea companiilor se reorientează acum către consolidare sau supravieţuire. Prin urmare, principala modificare de paradigmă se va reflecta în concentrarea atenţiei angajatorilor pe creşterea productivităţii şi reducerea costurilor\", a explicat managerul companiei de consultanţă în resurse umane Tandem Consulting, Amalia Picleanu-Savinescu.