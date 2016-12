Şanse de supravieţuire la FC Farul

NEÎNŢELEGERI CU ŞCHIOPU. După trei zile libere, jucătorii Farului au revenit, ieri după-amiază, la antrenamente şi au fost întâmpinaţi cu veşti bune. Astfel, conform conducerii grupării de pe litoral, echipa este programată pentru meciul de sâmbătă cu Tricolorul Breaza, din etapa a 31-a a Ligii a II-a, după ce s-au rezolvat problemele legate de memoriile jucătorilor Şchiopu, Ion Barbu, Paşcovici, Rastovac şi Rusmir. În plus, ieri dimineaţă a fost reluată alimentarea cu apă la stadionul “Farul”, astfel că elevii lui Dennis Şerban şi Gică Butoiu au putut efectua recuperarea la finalul şedinţei de pregătire. Mai mult, oficialii au afirmat că nu se pune problema unei neprogramări în cele trei etape rămase din actualul sezon. „Am discutat cu patronii clubului şi sper să terminăm sezonul, apoi vom vedea ce va urma. În vară trebuie să ne aşezăm la masa negocierilor, să vedem ce obiectiv vom avea şi să formăm un lot competitiv, pentru a ne putea bate la promovare. Dacă pleacă Matei şi Măţel vor fi două pierderi mari”, a spus Dennis Şerban, directorul tehnic al formaţiei constănţene. Totuşi, problemele ar putea reveni după ce veteranul Cristi Şchiopu a reclamat faptul că nu s-a respectat înţelegerea încheiată în urma cu patru zile. „Am ajuns la un acord conform căruia ar fi trebuit să primesc patru rate de câte 3.000 de euro, însă ieri am fost la club să-mi primesc prima tranşă şi mi s-a prezentat o altă reeşalonare, cu şapte rate, prima fiind de 2.000 de euro. Eu am dat dovadă de bună-credinţă, dar nu înţeleg de ce conducerea nu respectă ceea ce a semnat”, a spus Şchiopu, care a suferit duminică seara o operaţie de apendicită. „Vom rezolva şi problema lui Şchiopu, care nu a mai fost de acord, însă, cu înţelegerea iniţială”, a replicat patronul Giani Nedelcu. Acesta a avut ieri şi o întâlnire cu suporterii, cărora le-a promis că va duce la bun sfârşit acest sezon şi că este dispus să renunţe fără pretenţii la club, dacă va veni alt investitor. În schimb, fanii au anunţat că nu sunt de acord ca altă echipă să joace pe stadionul “Farul”. „Nu acceptăm ca alte echipe să joace pe acest stadion, indiferent de numele lor. Farul este Farul şi vom încerca să punem umărul la salvarea sa”, a spus liderul galeriei Farului, Sorin Mihăilescu.

EŞEC PENTRU ECHIPA SECUNDĂ. Pentru a scurta pauza fără meciuri oficiale, Dennis Şerban a decis să trimită mai mulţi jucători la echipa a doua a clubului, care a disputat, ieri, pe teren propriu, restanţa cu Viscofil Bucureşti, din etapa a 27-a Ligii a III-a. Chiar şi aşa, constănţenii au cedat la limită, scor 0-1, micşorându-şi şansele de a evita retrogradarea. Unicul gol a fost marcat de Dedu, în min. 55. Antrenorul Florin Motroc a folosit următoarea echipă: V. Neagu - Niţescu, I. Barbu, Ignat, Pascale - Prodan, Pătraşcu (60 Drăghici), Tudorache (85 Bubuleandră), Mansur (60 Uzun) - C. Matei (60 Loch), Fatai.