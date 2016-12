Şansele unei viitoare mame

Oamenii de ştiinţă britanici au enunţat formula cu şansele fiecărei femei de a rămâne gravidă. Aceasta combină informaţii despre scăderea fertilităţii odată cu vârsta, împreună cu timpul de încercare de a forma o familie. De exemplu, cercetătorii au stabilit că o femeie sănătoasă de 25 de ani, care a încercat să rămână gravidă în ultimele şase luni, are 15% şanse să fie gravidă în următoarea lună. La 30 de ani, şansele scad la 13% iar la 35 de ani, acestea ajung sub 10%. O femeie de 40 de ani care a încercat să rămână gravidă în ultimele şase luni are 5% şanse să i se îndeplinească visul în următoarea lună. Calculele indică faptul că o femeie de 25 de ani care a încercat să aibă un copil în ultimele 13 luni are sub 10% şanse să rămână gravidă. Cei care vor să-şi întemeieze o familie ar trebui să aibă un an de încercări până să apeleze la ajutorul doctorului, dar acest lucru este influenţat şi de vârsta lor. Există riscul de probleme de sănătate pentru copil dacă timpul de încercare de a avea unul este mare.