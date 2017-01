Şantajarea Parlamentului

Aşadar, cabinetul Croitoru a picat „cu brio”! Ca să folosesc expresia lui Mircea Geoană, care este o parafrază după titlul unui roman celebru, am asistat la „cronica unui eşec previzibil”. Din acest punct de vedere, dezbaterile din Parlament n-au avut nimic spectaculos, poate doar cu câteva excepţii, pe care voi încerca să le comentez acum.

În primul rând, m-a amuzat schimbul de replici lirice, ca să zic aşa, dintre Lucian Croitoru şi Varujan Vosganian, care, atunci când nu se ocupă de politică, este cunoscut în mediile scriitoriceşti drept un talentat poet român contemporan de origine armeană. Adaptarea milimetrică, pentru că a schimbat doar un pronume, a celebrelor versuri eminesciene din poemul „La steaua”, mi s-a părut o copioasă caracterizare a fantomaticului Guvern Croitoru: „Era pe când nu s-a văzut,/ Azi îl vedem şi nu e”!

În al doilea rând, trecând într-un registru mai serios, am remarcat un amănunt ce mi se pare important de semnalat, chiar dacă presa nu i-a acordat atenţia cuvenită. Câţiva lideri PD-L care s-au perindat pe la televizor au pretins că actuala majoritate parlamentară nu mai este de 65%. Ei au declarat, după numărarea voturilor valabil exprimate, scăzând absenţii şi minorităţile naţionale, altele decât cea maghiară, care s-a abţinut să voteze, că, de fapt, Cabinetul Croitoru a fost respins cu o majoritate de numai 53%! În clipa când am aflat chestia asta am devenit atent, fiindcă mi-am dat seama că PD-L-ul s-a dat de gol… Pe de o parte, dacă statistica respectivă se verifică, este limpede că în actuala majoritate există parlamentari „dezertori”. Pe de altă parte, am înţeles abia acum optimismul inexplicabil afişat de Traian Băsescu în zilele dinaintea respingerii Guvernului Croitoru. Pare evident că PD-L-ul a dus o campanie masivă şi secretă de racolare a parlamentarilor din opoziţia majoritară, însă probabil că nu a reuşit să „cumpere” suficient de mulţi. Explicaţia oferită ulterior de câţiva penelişti, anume că au existat parlamentari care au votat greşit, încurcând bilele, mi se pare cusută cu aţă albă… Asta este încă o manevră tipic băsesciană!

În fine, am un scurt comentariu personal, pe care voi încerca să-l dezvolt în editorialul de mâine, mai nuanţat. Deşi actuala majoritate a fost de bună credinţă, în clipa în care, prevalându-se de legislaţia în vigoare, a cerut Cabinetului interimar „Boc 2” să prezinte măcar „o schiţă de buget” până la alegeri, în opinia mea a greşit, deoarece, veţi vedea în zilele următoare, s-a expus unui şantaj grosolan pe care îl vor încerca atât Traian Băsescu, cât şi PD-L-ul, când vor începe dezbaterile asupra următorului premier ce va încerca formarea unui nou guvern. De fapt, chiar şi tentativa de a impune Cabinetul Croitoru a semănat cu o şantajare a Parlamentului, dacă mă gândesc la ameninţarea cu dizolvarea şi alegerile anticipate, pe care o tot flutură Băsescu. Emil Boc a declarat deja că bugetul este o lege pe care un cabinet interimar nu are voie să o trimită Parlamentului, ignorând prin această afirmaţie urgenţele economice naţionale ale momentului şi relaţia cu FMI-ul. Fac pariu că se va încerca un „troc”, adică un schimb: acceptarea noului cabinet, contra proiectului de buget! Revin mâine cu amănunte…