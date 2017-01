În preajma alegerilor, şantajistul trăieşte o nouă tinereţe. Dacă are pe cine şantaja, e fericit. Activitatea şantajistului se măsoară în parametri de maximă eficienţă. Cum şi pe cîţi îi poate şantaja. Aceasta este deviza lui de suflet. Şantajistul, atunci cînd acţionează, la ordin sau din iniţiativă personală, pune un accent deosebit pe latura umană. Vine la tine şi te şantajează cu lacrimi în ochi. Dacă îl întrebi de ce face porcăria asta, îţi răspunde, cu o oarecare compasiune, că nu are încotro… Trebuie şi el să trăiască. Bietul sărman! De multe ori, şantajistul acţionează după o bibliografie dată. Cu alte cuvinte, vine cu temele făcute. În materie de şantaj, e un tip foarte bine pregătit. Firesc de profesional. Înainte vreme, şantajistul lucra camuflat. După modelul ţambalului, vorbea cu batista pe telefon, ca să nu-i recunoşti vocea. Ei bine, în materie de proceduri, s-au schimbat foarte multe lucruri. Şantajistul preferă stilul “ochi în ochi” sau “ între patru ochi”. A lăsat şi partidul comunist ceva bun în urma sa. Discuţiile de la om la om, ca de la tovarăş la tovarăş. Mulţi spun că, în astfel de situaţii, şantajistul este o persoană caldă şi extrem de comunicativă. Îţi dă detalii şi îţi prezintă tariful în vigoare. În chestiunile care privesc viaţa ta intimă, subiect abordat cu plăcere de şantajist, este oarecum discret, în sensul că apelează mai mult la fotografii trucate. Pe această temă, are părerile lui profesionale, afirmînd că o poză trucată cu tîlc face mai mult decît un text care te obligă să taci mîlc. Deşi unii i-au pus belciug în nas, şantajistul continuă să se infiltreze acolo unde nu-i fierbe oala. Chiar cu riscul de a se opări! Cei care i-au pus belciugul speră sincer ca el să nu mai rîme prin gunoaie pentru a compromite pe unul sau pe altul. Şantajistul a ajuns să împartă zonele de influenţă în oraş! Poţi să crezi aşa ceva despre unul care se screme cînd vorbeşte? Aud că dumnealui intră, însoţit de acoliţii săi, şi aceia cu belciug în nas, în cîte un birou şi îi spune titularului: ”Dacă nu ieşi la interval, te schimbăm din funcţie” (!!) Ieşitul la interval nu este un exerciţiu de educaţie fizică, după cum au crezut unii, care au şi reacţionat cu cîteva genoflexiuni. Pur şi simplu, e vorba de lovele. În cazul şantajistului, totul trece prin conturile sale personale. Cînd e vorba de bani, şantajistul devine orfan. Subit, nu are mamă, nu are tată! Nu vă lăsaţi impresionaţi de starea lui civilă. Îi convine de minune, pentru că nu iartă pe nimeni! La nevoie, nici pe tatăl lui! De cînd cu alegerile, este foarte ocupat. Aşa, în viaţa de zi cu zi, nu e prea mare sfîrîială. În schimb, politicienii sînt o adevărată mană cerească. Mai toţi au bube în cap şi niciunul nu vrea să plece de la putere. Şantajistul ştie să se infiltreze pînă la cel mai înalt nivel, unde lucrează cu metode şi mijloace mult mai sofisticate, cum sînt, de pildă, bileţelele roz. Sigur, bileţelul roz a reprezentat un capitol aparte în istoria tumultoasă a şantajului politic. Şantajistul este preocupat în permanenţă de lărgirea orizontului lui de cunoaştere şi cunoştinţe. El trebuie să fie mereu în pas cu noul care poate fi şantajat. Cei care nu procedează astfel riscă să se perimeze.