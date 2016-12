„Şantajul secuiesc, inacceptabil”

Partidul Ecologist Român condamnă ultimele rezoluţii adoptate de Consiliul Naţional Secuiesc, prin care locuitorii din Harghita şi Covasna sunt instigaţi la nesupunere civică. „Este inacceptabil ca o mână de indivizi, extremişti până-n măduva oaselor, să calce în picioare Constituţia statului român, încercând să obţină prin şantaj autonomia aşa-zisului Ţinut Secuiesc. Şi mai revoltătoare este însă lipsa de reacţie a autorităţilor statului. Iar vinovaţi pentru această situaţie sunt politicienii care închid ochii şi înghit excesele maghiarilor de dragul menţinerii la putere. În mod firesc, lipsa de reacţie a autorităţilor i-a făcut pe extremiştii maghiari să creadă că România este un sat fără câini, în care totul le este permis. Aşa s-a ajuns la segregare etnică, pentru că asta încearcă să impună, prin şantaj, Consiliul Naţional Secuiesc”, se arată într-un comunicat al PER. De asemenea, ecologiştii spun că un maghiar poate domicilia liniştit oriunde în România, îşi poate întemeia o familie, îşi poate găsi un loc de muncă, dar un român nu are dreptul să trăiască în Harghita - Covasna, pentru că perturbă echilibrul în secuime. „O atare situaţie, care sfidează toate legile europene, trebuie să înceteze. PER cere tuturor partidelor şi politicienilor să nu-şi mai piardă vremea cu prostii, lupta pentru putere şi să pună punct o dată pentru totdeauna acţiunilor extremiştilor maghiari. Aceştia trebuie obligaţi să înţeleagă că, în calitate de cetăţeni români ai acestei ţări, sunt obligaţi să respecte legile ţării sau să suporte consecinţele legale, în cazul încălcării lor”, se mai arată în comunicat.