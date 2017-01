Santana şi Wyclef Jean la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale

Imnul oficial al Cupei Mondiale va fi interpretat la ceremonia de închidere de patru artişti: chitaristul mexican Carlos Santana, rapperul haitian Wyclef Jean, cântăreţul brazilian Alexandre Pires şi DJ-ul suedez Avicii, a anunţat astăzi FIFA. Cântecul, intitulat "Dar um jeito" (Vom găsi o cale), va fi interpretat pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, la 13 iulie, înaintea finalei. "Alegerea cântecului "Dar um jeito" ca imn oficial ne-a făcut mare plăcere. Cu fraţii mei Wyclef, Avicii şi Alexandre Pires, abia aşteptăm luna iulie penru a transmite acest mesaj de lumină şi speranţă de la Rio de Janeiro, de pe cea mai mare scenă a lumii", a declarat Carlos Santana. Imnul oficial se alătură cântecului oficial "We are one", interpretat de Jennifer Lopez, Pitbull şi Claudia Leitte.