“Săpăligă”, mulţumit de cantonamentul de la Constanţa

Fără mari achiziţii în această iarnă, FC Farul încearcă să umple acest “gol” printr-o pregătire excelentă în perioada din intersezon. Elevii lui Ion Marin au încheiat vineri primul cantonament din acest an, desfăşurat pe perioada a două săptămîni, la Constanţa, timp în care au disputat şi două partide de verificare, 7-4 cu Delta Tulcea şi 9-3 cu CSM Medgidia. “Am efectuat cantonamentul la Constanţa, unde am avut condiţii foarte bune de pregătire, de la cazare pînă la sala de forţă şi terenuri. Chiar dacă a plouat în ultimele două zile, timpul a fost perfect şi ne-a ajutat foarte mult, motiv pentru care am făcut alergări pe plajă în toate cele 12 zile. Este adevărat însă că am renunţat la ultimul amical, cu Unirea Slobozia, pentru că nu puteam juca decît pe sintetic şi ne-am temut de accidentări. Sînt mulţumit de felul în care s-au antrenat jucătorii, mai ales că rezultatele de la controlul medical efectuat în Bucureşti sînt bune. Rămîne să dezvoltăm şi alte etape de pregătire”, a explicat “Săpăligă”. Constănţenii vor disputa un ultim joc amical pe teren propriu, miercuri, cu Cerno More Varna, urmînd ca sîmbătă să plece într-un stagiu de pregătire în Antalya. “Ne-am propus ca în Turcia să deplasăm un lot de 25-26 de jucători, care va fi decis, cel tîrziu, marţi. Avem deja stabilite cinci partide, dar este posibil să mai perfectăm cîteva jocuri pentru că vreau să le dau tuturor jucătorilor ocazia de a juca. Am luat deja legătura cu impresarul pentru a căuta adversari”, a spus antrenorul Ion Marin. În lotul care va face deplasarea şi-ar putea face loc şi cîteva noutăţi, printre care fundaşul stînga sîrb Branislav Atanackovic. “Este posibil să mai vină jucători în această săptămînă. În privinţa jucătorului sîrb, vom decide abia după amicalul de miercuri”, a adăugat tehncianul constănţean.