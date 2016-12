Săptămâna alăptării

În perioada 1-8 august, în întreaga lume se sărbătoreşte Săptămâna mondială a alăptării. În acest an, sloganul evenimentului este „Vorbeşte cu mine! – Alăptarea, o experienţă a timpului, a locului şi a comunicării” şi are ca scop sublinierea importanţei comunicării şi a mijloacelor moderne de transmitere a informaţiei pentru educare ca o investiţie într-un viitor sănătos. Reprezentanţii UNICEF spun că alăptarea este recunoscută ca standardul de aur în ceea ce priveşte hrănirea sugarului şi a copilului mic. Pe lângă faptul că reduce riscurile apariţiei multor infecţii (meningite, infecţii respiratorii, digestive, infecţii ale urechii sau infecţii urinare), alăptarea asigură o dezvoltare emoţională armonioasă şi are şi beneficii economice atât pentru mamă, cât şi pentru sistemul de sănătate. Alăptarea exclusivă reduce mortalitatea infantilă din cauza unor boli comune copilăriei (diaree sau pneumonie) şi ajută la refacerea rapidă după boală. La nivel global şi european rata de alăptare este în creştere, pe când în România rata alăptării exclusive a scăzut la 12,6%. Spre comparaţie, următoarea cea mai mică rată de alăptare exclusivă din Europa este de 53% în Irlanda. În ţările nordice rata alăptării exclusive se cifrează în jurul valorilor de 89-94%. La nivel naţional, creşterea ratei alăptării este unul din obiectivele majore de atins, astfel UNICEF România, prin susţinerea programelor Ministerului Sănătăţii de promovare a alăptării şi Iniţiativa Spital Prieten al Copilului, este un promotor al alăptării. În prezent, 41 de maternităţi sunt active în Iniţiativa Spital Prieten al Copilului, 26 primind deja acest titlu.