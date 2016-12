Săptămână caniculară, weekend ploios

România se topește sub arșița soarelui. În timp ce în alte județe din țară s-au înregistrat chiar și 39 de grade Celsius, la Constanța temperaturile au urcat până la 37 de grade C, cu un disconfort termic accentuat. Județul nostru se află sub cod galben de caniculă, în vreme ce vestul țării este sub incidența codului portocaliu, căldura făcând deja primele ”victime”. Mai multe persoane au solicitat ajutorul ambulanţei după ce li s-a făcut rău pe stradă și au leșinat. În mai multe județe din țară au fost activate puncte de prim ajutor, iar oamenii sunt sfătuiți să iasă cât mai puțin din casă, mai ales în arșița după-amiezii. La Constanța, Primăria asigură în cele nouă cluburi de vară pentru pensionari, situate în parcuri, și în alte două de iarnă, din zonele Far și Poarta 6, apă potabilă și asistență medicală pentru persoanele cu probleme de sănătate. Apogeul acestor zile va fi astăzi, în Banat, Crişana, Maramureş, vestul şi nordul Transilvaniei, precum şi în cea mai mare parte a Moldovei, unde va fi emis un cod portocaliu. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 39 de grade C, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Valul de caldură rămâne la noi inclusiv mâine, mai ales în sud și est. Înainte să pătrundă pe teritoriul României, masa de aer cald care circulă către nord dinspre Africa a ridicat considerabil și temperaturile din Spania, Portugalia, Marea Britanie sau Franţa. Sud-vestul Franţei a înregistrat temperaturi de 42 de grade Celsius, iar Cordoba (sudul Spaniei) - aproape 44 de grade Celsius.

DE VINERI, PLOI ȘI FURTUNI În Dobrogea, astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade C, mai coborâte pe litoral - între 30 şi 32 de grade C, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Mâine, vremea se menţine călduroasă, izolat caniculară în zona continentală. Cerul senin ziua va prezenta înnorări temporare noaptea, când pe arii restrânse vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în timpul nopţii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 şi 36 de grade C, mai coborâte pe litoral - între 28 şi 31 de grade C. Spre sfârșitul săptămânii, vremea se va răci și va fi instabilă. Vineri, 10 iulie, cerul va fi temporar noros ziua, când local vor fi averse şi descărcări electrice. Vor fi condiţii de grindină, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade C.

CANICULA AFECTEAZĂ CIRCULAȚIA TRENURILOR

CFR anunţă, într-un comunicat, că circulaţia feroviară va fi afectată de codul de caniculă, mai ales că temperaturile la nivelul liniilor ferate depăşesc 50 - 55 de grade Celsius. Principala măsură care se va lua va fi reducerea vitezei de circulaţie. “Judeţele unde se va aplica această măsură sunt Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare, unde au fost anunţate temperaturi de peste de 38 - 39 de grade C, Bucureşti şi alte 32 de judeţe unde se vor înregistra temperaturi de 35 - 37 de grade şi disconfort termic accentuat”, se arată în comunicat. Reprezentanţii CFR a explicat că măsura de reducere a vitezei de circulaţie în zonele în care s-a emis o avertizare de caniculă este obligatorie pentru siguranţa traficului feroviar şi este aplicată de toate administraţiile de cale ferată. Reducerea vitezei circulaţiei feroviare va aduce, implicit, şi întârzieri ale trenurilor şi, de aceea, călătorilor li se recomandă să solicite informaţii în această privinţă la staţiile şi agenţiile CFR din Bucureşti şi din ţară sau la telefon 021/9521. Ieri, un singur tren care a circulat spre Constanța, de la Oradea, a avut o întârziere de mai bine de o oră, potrivit reprezentanților CFR.