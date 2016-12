Săptămână decisivă la CS Tomis

După 29 de ani de prezenţă neîntreruptă pe prima scenă a handbalului feminin românesc, din 1982, CS Tomis Constanţa este la un singur pas de desfiinţare. Fără un sprijin financiar solid, CS Tomis nu a reuşit să se achite de obligaţiile faţă de jucătoare în ultimele luni, iar în partea a doua a sezonului sunt şanse minime de a se putea achita măcar cheltuielile de deplasare sau cele necesare organizării partidelor de la Constanţa. În aceste condiţii, este tot mai mare posibilitatea ca CS Tomis, club la care au evoluat de-a lungul timpului jucătoare precum Elena Frîncu, Elisabeta Roşu, Larisa Cazacu, Georgeta Lacustă, Viorica Ionică, Simona Iovănescu, Corina Şchiopu, Mădălina Straton, Ionela Stanca sau Mihaela Pîrîianu, să îşi închidă porţile. „Până la meciul de duminică, cu Rulmentul Braşov, vom şti exact care va fi viitorul acestui club. Sunt şanse mari să ne desfiinţăm dacă nu vom primi în ultima clipă suportul financiar de care avem nevoie. Nu vrem să fim acuzaţi de lipsă de respect faţă de sportul constănţean, însă nu mai putem continua în acest mod. Miercuri se va lua la federaţie şi o decizie în privinţa memoriilor depuse de unele jucătoare de a deveni libere de contract. În plus, Aneta Barcan şi-a încheiat colaborarea după ultimul meci al turului, Smedescu a plecat la Vîlcea, iar Tîlvîc nu va mai putea evolua pînă la finalul sezonului din cauza unei probleme medicale. Pe mine m-au impresionat unele dintre jucătoare care au spus că vor să continue la această echipă, că se simt foarte bine în acest oraş unde este cu adevărat o atmosferă propice sportului. Este şi cazul Anetei Barcan care ne-a comunicat că doreşte să rămână la Tomis şi în retur dacă îşi va primi măcar o parte din restanţe. Ar fi păcat să nu mai putem continua. Suntem clubul cu cele mai multe prezenţe consecutive în prima divizie, iar în 16 ediţii am fost între primele şase formaţii din ţară“, a declarat directorul executiv Traian Bucovală, sub conducerea căruia CS Tomis a promovat pentru prima dată în Liga Naţională, în anul 1977, când echipa se numea Hidrotehnica. De-alungul timpului, clubul constănţean a disputat o finală de Challenge Cup (2006), o semifinală în City Cup (1994), fiind vicecampioană naţională în 1978 şi medaliată cu bronz la ediţiile din 1979, 1985 şi 2010.