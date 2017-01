Săptămână decisivă pentru Viitorul Constanţa

A mai rămas o singură etapă din acest sezon al ligii secunde la fotbal, una de care depinde însă soarta echipei Viitorul Constanţa. Liderul Seriei 1 mai are nevoie de un singur punct pentru a-şi îndeplini obiectivul propus la începutul campionatului: promovarea în Liga 1. După un sezon dificil, cu urcuşuri şi coborâşuri, în care au alternat partidele foarte bune cu unele mai puţin reuşite, dar în care a condus, cu câteva excepţii, de la un capăt la altul clasamentul, FC Viitorul Constanţa a ajuns la finalul drumului, iar visul promovării depinde doar de modul în care jucătorii vor gestiona disputa de sâmbătă, de la Ovidiu, de la ora 11.00, cu Săgeata Năvodari. Un derby judeţean care poate aduce Constanţei, din nou, o echipă în prim-planul fotbalului românesc.

„Este finalul unui campionat greu, cu o încărcătură deosebită, pentru că am avut şi avem un obiectiv pe care suntem aproape să îl atingem. Seriozitatea este cuvântul de ordine în rândul echipei. Băieţii sunt pregătiţi, montaţi pentru un ultim efort. Pentru prima oară în acest sezon am fi mulţumiţi şi cu un rezultat de egalitate, dar bineînţeles că nu vom aborda astfel meciul. Suntem aproape de o performanţă care nu stă la îndemâna oricui şi oricând şi nu vom sta în apărare pentru a aştepta un punct. Am încredere deplină în echipă“, a declarat preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. Ca şi grupele de juniori, campioane an de an la diverse categorii de vârstă, echipa de seniori îşi propune să facă cinste judeţului şi oraşului Constanţa. „Vrem să reprezentăm, atât cât putem, la cele mai înalte cote, fotbalul din Constanţa. Ne pregătim pentru a oferi o zi frumoasă constănţenilor şi celor care ne sunt suporteri. Poate că sunt puţini, dar sunt buni şi ştim că sunt alături de noi. Nu va fi deloc uşor cu Săgeata. Oricând pot apărea surprize. Un exemplu sunt ultimele rezultate ale Botoşaniului, care a arătat la Ovidiu că joacă un fotbal foarte bun, iar apoi nu a putut învinge pe teren propriu pe Otopeni, o formaţie pe care noi am zdrobit-o“, a mai precizat Peniu. Partida FC Viitorul Constanţa - Săgeata Năvodari se va disputa sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu.