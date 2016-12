Săptămâna Europeană a Vaccinării „aduce“ întârzieri la livrările unor... vaccinuri!

Săptămâna Europeană a Vaccinării, care se celebrează în acest an în perioada 24-30 aprilie, „aduce“ întârzieri la livrările unor... vaccinuri! Cel puțin asta se întâmplă la Constanța. În prezent, nu este disponibil vaccinul antitetanos la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța. Tetanosul poate apărea în urma operațiilor elective, a arsurilor, rănilor prin înțepare profunde, rănilor prin strivire, infecțiilor dentare, mușcăturilor de animale, avortului etc. Tetanosul nu se transmite de la o persoană la alta. Este singura boală care poate fi prevenită prin vaccinare care este infecțioasă, dar nu este contagioasă. Săptămâna Europeană a Vaccinării este o inițiativă regională condusă și coordonată de Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății și implementată de Statele Membre ale Regiunii Europene. Campania are rolul de a atrage atenția asupra necesității imunizării populației. Sloganul din acest an este “Prevenire. Protecție. Imunizare”. Așa cum am mai precizat, în fiecare județ, inclusiv la Constanța, vor avea loc activități de informare și implicare a publicului-țintă. Și cum, de ceva timp, tot mai mulți părinți refuză să își vaccineze copiii, motivând prin reacții adverse periculoase pentru cei mici, specialiștii au ales ca temă “Remedierea lacunelor de vaccinare”, în ideea de a crește acoperirea vaccinală prin atragerea atenției și prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței imunizării, cu un accent special pe grupurile vulnerabile, punctează formaremedicală.ro. Datorită unor programe de imunizare de amploare, 53 de State Membre din Regiunea Europeană a OMS sunt mai aproape ca oricând de a elimina la nivel regional rujeola și rubeola. Experții continuă să menționeze că vaccinarea salvează milioane de vieți în fiecare an și acest succes al sănătății publice trebuie susținut.