Săptămâna Globală de Acțiune pentru educație la Liceul ”Călinescu”

Ieri, în Centrul de Documentare și informare al Liceului Teoretic ”George Călinescu”, Constanța, s-a derulat, în cadrul Campaniei Globale pentru Educație, lecția deschisă ”Fiecare copil are nevoie de un profesor. Profesori bine pregătiți pentru toți copiii”. Aceste activități marchează Săptămâna Globală de Acțiune pentru educație (22 – 28 aprilie 2013), care, în anul 2013, își propune să atragă atenția asupra faptului că, pentru a respecta dreptul la educație al tuturor copiilor, este nevoie de mai mulți profesori calificați, adevărați profesioniști care să fie sprijiniți și remunerați ca atare. Pe durata acestei săptămâni, factori de decizie din aproape 100 de țări - miniștri, parlamentari, reprezentanți ai autorităților regionale și locale - participă la evenimente similare. La eveniment a participat prefectul județului Constanța, Eugen Bola, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu. România se numără printre statele membre ale UE în care salariul de bază pentru profesori, raportat la produsul intern brut/locuitor este unul dintre cele mai mici – sub 50%. Comparativ, acest raport ajunge la 141% în Germania și 136% în Spania (Comisia Europeană - ”Supporting the Teaching Profession”). România este una dintre țările în care un cadru didactic are nevoie de mai mult de 34 de ani la catedră pentru a ajunge la salariul maxim posibil din punct de vedere legal. Această situație este recunoscută și de studiile efectuate pe plan intern, care atrag atenția și asupra consecințelor pe care aceste diferențe le au asupra structurii personalului didactic (îmbătrânirea personalului didactic, rata mare de părăsire a profesiei în prima etapă a carierei), asupra motivației pentru urmarea carierei de profesor (interesul scăzut al tinerilor pentru cariera didactică) și, implicit, asupra calității educației. Prefectul Bola a oferit elevilor câteva informații despre situația cadrelor didactice pe plan local, județean și național și despre prioritățile Guvernului cu privire la educație, a vorbit despre profesorul favorit și despre motivele pentru care cadrele didactice au jucat un rol important în viața sa, și-a expus opiniile despre ce ar trebui să însemne ”o școală bună”. ”Peste 30 de elevi, de la clasele X-XII au avut ocazia să îl cunoască pe prefectul județului și să vorbească despre importanța educației în societatea de astăzi. Deși nu se poate spune că există ”școli perfecte”, avem nevoie de școală, de educație, de cultură și la liceul nostru nu abandonăm calea aceasta pentru că fiecare elev trebuie să își atingă potențialul, oricare ar fi acesta” a declarat prof. Roxana Niculae, coordonator al activității.