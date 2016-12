Săptămâna în declaraţii - Cătălin Ivan: “Trebuie regândit tot sistemul de salarizare din domeniul bugetar”

Luni, 22.04.2013 - Elena Udrea „Privind la Congresul PSD, nu pot să nu constat două lecţii pe care jumătate din PDL nu le-a învăţat sau nu le-a pus în aplicare la Convenţia Naţională: alegerea unui preşedinte tânăr după eşecul în alegeri, care, iată că în trei ani, a dus la revenirea PSD la 40% şi respectul, solidaritatea şi onoarea arătate fostului şef al statului, care a creat, practic, partidul”

Marţi, 23.04.2013 - Vasile Blaga: „În toată presa este publicată o scrisoare a Comisiei Europene din 7 aprilie în care Comisia sancţionează Guvernul Ungureanu pentru că viziunea lui asupra absorbţiei fondurilor europene pe 2010-2020 era nerealistă”

Miercuri, 24.04.2013 - Victor Ponta: „Am deblocat Mediul, am deblocat POSDRU, am deblocat Programul Operaţional Regional. Cei de la PDL au fost extrem de eficienţi în a bloca programe. Mă şi mir că nu fac vreo moţiune pe această temă, ca să îi felicităm. Deci, am reuşit să deblocăm programele blocate de pedelişti.”

Joi, 25.04.2013 - Cătalin Ivan: “Premierul Victor Ponta a cerut miniştrilor de resort să găsească soluţii pentru a reduce decalajele. E şi obligaţia noastră, în urma a ceea ce am spus în campanie, că decalajele trebuie reduse. Nu poţi avea la stat salarii de 10.000 de euro pentru unii angajaţi, în timp ce alţi angajaţi în acelaşi sistem muncesc pe 500 de euro sau pe mai puţin. Trebuie regândit tot sistemul de salarizare din domeniul bugetar.”

Vineri, 26.04.2013 - Daniel Constantin: „Cred că USL şi-a dovedit maturitatea politică. De fiecare dată, chiar dacă au fost tensiuni mici sau mari, maturitatea politică a primat şi cu toţii am conştientizat că nu trebuie să ne gândim la interesul PSD, PNL sau PC, ci trebuie să ne gândim la marea responsabilitate pe care ne-au dat-o oamenii. Cred că nu ne permitem să dezamăgim alegătorii care ne-au votat şi să vorbim, deja, despre ruperea USL.”

Sâmbătă, 27.04.2013 - Liviu Dragnea: „Nu putem ieşi cu legea de înfiinţare a regiunilor până când nu modificăm Constituţia. După ce modificăm Constituţia, în septembrie-octombrie, prezentăm legea de înfiinţare a noilor regiuni, care va fi aprobată în Parlament, eu sper că prin procedura angajării răspunderii.”