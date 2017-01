Agenţia Spaţială Română (ROSA), coordonatorul naţional al activităţilor din domeniul spaţial, îi invită pe toţi iubitorii spaţiului să contribuie la desfăşurarea ediţiei din acest an a Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic, în perioada 4-10 octombrie. Ediţia de anul acesta are ca temă ”50 de ani de zbor spaţial cu echipaj uman”, fiind dedicată în primul rând profesorilor, elevilor şi studenţilor, aceasta fiind deschisă însă tuturor participanţilor. ROSA invită toate instituţiile publice, firmele, muzeele, organizaţiile non-profit, cadrele didactice şi chiar persoane fizice să se implice în organizarea de evenimente care sărbătoresc spaţiul. Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic este o sărbătoare internaţională a ştiinţei şi tehnologiei şi a contribuţiilor acestora la îmbunătăţirea condiţiei umane. Adunarea Generală a ONU a stabilit în anul 1999 ca evenimentul să aibă loc în fiecare an, între 4-10 octombrie, sărbătorind astfel lansarea pe 4 octombrie 1957 a primului satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, care a deschis calea explorării spaţiului cosmic şi semnarea la 10 octombrie 1967 a tratatului asupra principiilor care guvernează activităţile statelor în explorarea paşnică a spaţiului cosmic, inclusiv a Lunii şi a celorlalte corpuri cereşti. În anul 2011 au avut loc peste 100 de evenimente în 27 din judeţele României, plasând ţara noastră pe primul loc în lume, a afirmat Virgiliu Pop, coordonator naţional delegat pentru Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic. Alături de România, alte 62 de ţări din lume au participat la această sărbătoare. De la mic la mare, participanţii români s-au implicat în explorarea Universului cu ochii minţii. Multe dintre evenimente au avut loc în mediul rural. Evenimentele au fost diverse, de la spectacole, proiecţii de filme, carnavaluri spaţiale, până la lansări de rachetomodele. Imaginaţia şi inventivitatea organizatorilor şi participanţilor s-au dovedit fără limite, iar frumuseţea spaţiului cosmic şi entuziasmul participanţilor sunt o garanţie că în România, o nouă generaţie de oameni de ştiinţă se află în formare. Şi în anul 2012, românii sunt aşteptaţi să contribuie la sărbătorirea Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic, Agenţia Spaţială Română oferind diplome celor mai merituoşi organizatori.