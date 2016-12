Săptămâna pentru Unitate Creştină

Tradiţia serilor de rugăciune comună a credincioşilor creştin ortodocşi şi catolici din Constanţa continuă şi în acest an, odată cu debutul Săptămânii pentru Unitate Creştină. Manifestarea este organizată în cea de-a treia săptămână a lunii ianuarie. În acest an, acţiunea are ca temă „Voi sunteţi martorii acestora”. La Constanţa, manifestarea ecumenică se va desfăşura duminică, 23 ianuarie. Începând cu ora 9.00, la Catedrala Arhiepiscopală, Ierarhul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie Arhierească, urmând ca, de la ora 12.00, Monseniorul Ştefan Ghenţa, vicar romano-catolic de Dobrogea, împreună cu credincioşi romano-catolici, să sosească la Catedrală. La ora 18.00, Înaltpreasfinţitul Teodosie va răspunde invitaţiei lansate de Monseniorul Ştefan Ghenţa de a fi prezent în mijlocul credincioşilor romano-catolici, la basilica „Sfântul Anton de Padova” din Constanţa.