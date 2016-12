În perioada 10-16 februarie, Fundaţia Română a Inimii şi Societatea Română de Cardiologie (SRC) marchează Săptămâna Prevenţiei Cardiovasculare, anunţă SRC într-un comunicat. Astfel, vor avea loc o serie de evenimente conexe, care au ca scop evidenţierea importanţei prevenţiei bolilor cardiovasculare şi a popularizării factorilor de risc cardiovascular. Din punct de vedere al mortalităţii cardiovasculare, România ocupă locul 3 în lume, peste 60% din rata deceselor fiind cauzate de bolile de inimă. Optimizând stilul de viaţă (în principal printr-o alimentaţie echilibrată, activitate fizică regulată, renunţarea la fumat şi odihnă adecvată) se pot preveni nu doar până la 80% din bolile cardiovasculare determinate de ateroscleroză, ci şi până la 90% din cazurile de diabet zaharat şi 70% din cazurile de cancer. Menţionăm că, la Constanţa, datorită implicării preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) - care deserveşte şi localităţile limitrofe, are în alcătuire un Departament al Inimii, astfel încât constănţenii „să nu mai moară cu zile”, în lipsa specialiştilor şi a dotărilor. De când funcţionează, rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor. Vieţile a zeci de oameni care au ajuns la spital cu afecţiuni cardiovasculare severe au fost salvate. Până în prezent, la nivelul judeţului nostru au fost tratate 700 de persoane, mortalitatea în urma infarctului miocardic fiind aproape de „0”, spunea, nu de mult, managerul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână. Înainte de derularea programului de infarct miocardic, cu finanţarea exclusivă CJC, la Constanţa mortalitatea era de 20%. „S-au salvat vieţile a 140 de oameni. Avem speranţe ca Ministerul Sănătăţii să ne introducă în Programul Naţional de Infarct Miocardic, astfel încât să avem o finanţare corespunzătoare, să putem interveni în cât mai multe cazuri. Ar trebui să se ia în calcul faptul că tratăm pacienţi şi din alte judeţe şi că vara sunt şi turişti în număr foarte mare pe litoral, care pot apela oricând la serviciile noastre. Am făcut numeroase cereri către minister, dar nu am primit niciun răspuns. Poate le-au pierdut, aşa că vom face altele”, a declarat managerul. Pentru un pacient salvat, statul decontează aprox. 900 de euro, dar, în funcţie de contextul medical, se poate ajunge chiar şi la 1.500 de euro.