,,Săptămîna Arhivelor”, eveniment tradiţional la Constanţa

În ultimii ani, în luna mai, “Săptămîna Arhivelor” a devenit un eveniment tradiţional pentru Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale, în cadrul unui amplu program iniţiat de Consiliul Internaţional al Arhivelor pentru promovarea patrimoniului documentar mondial. Directorul Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale, dr. Virgil Coman, a acordat cotidianului „Telegraf” un interviu în care a vorbit despre această manifestare de anvergură, care va avea loc pe data de 26 mai, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, dar şi despre cele mai interesante proiecte în care se implică DJCAN.

Reporter: Care este rolul Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale?

Virgil Coman: Cum bine cunoaşteţi, Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Prin urmare, principalele atribuţii sînt: administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional din arealul judeţului Constanţa, prelucrarea arhivistică a documentelor preluate, soluţionarea solicitărilor persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea de copii, extrase şi certificate de pe documentele aflate în depozitele proprii, îndrumarea şi controlul creatorilor şi deţinătorilor de documente din judeţul nostru, introducerea în circuitul ştiinţific a fondurilor şi colecţiilor aflate în evidenţă, după prelucrarea arhivistică.

Rep.: Care sînt cele mai interesante proiecte pe care intenţionaţi să le materializaţi în perioada imediat următoare?

V. C.: Alături de activităţile specifice, respectiv preluarea, fondarea, ordonarea, inventarierea şi pregătirea pentru microfilmare a documentelor, în acest an, avînd în vedere că se împlinesc 130 ani de la reintegrarea Dobrogei la Statul Român, ne-am propus să organizăm o serie de activităţi dedicate acestui moment important din istoria modernă a României, mai exact mese rotunde, expoziţii foto-documentare şi editarea unor volume de studii şi documente. De asemenea, în cadrul unui amplu program iniţiat de Consiliul Internaţional al Arhivelor pentru promovarea patrimoniului documentar mondial, în ultimii ani, în luna mai, ,,Săptămîna Arhivelor” a devenit un eveniment tradiţional şi pentru Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale. Anul acesta, pe data de 26 mai, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, începînd cu ora 11.00, se va organiza Masa rotundă cu tema „Patrimoniul arhivistic constănţean - componentă fundamentală a cunoaşterii realităţilor istorice dobrogene moderne şi contemporane”. La eveniment şi-au anunţat prezenţa arhivişti, muzeografi, istorici, bibliotecari şi cadre didactice din municipiul Constanţa. Cu această ocazie se va vernisa şi expoziţia „Vizite ale unor personalităţi la Constanţa reflectate în imagini şi documente de epocă”, care va putea fi vizionată timp de o săptămînă, de persoanele interesate.

Rep.: Care consideraţi că a fost cea mai importantă acţiune la care aţi participat, în calitate de specialist al DJCAN, în ultima vreme?

V. C.: Împreună cu conf. univ. dr. Stoica Lascu, am participat la cea de-a doua ediţie a Simpozionului internaţional ,,Românitate şi Latinitate în Uniunea Europeană”, desfăşurat la Craiova, în zilele de 8 şi 9 mai. Acest eveniment, organizat de Fundaţia ,,Scrisul Românesc” Craiova, în colaborare cu DJCCPCN Dolj, Asociaţia Culturală ProEuropa, TVR Craiova şi Radio ,,Oltenia” Craiova, a debutat cu lansarea unor lucrări privind românii din afara graniţelor ţării, printre autori numărîndu-se: Mihai Cimpoi - „Basarabia noastră”, Milan Anghel Cosoveanu - „În ţara mea”, Florian Copcea - „Istoriografia românilor din Serbia de Sud-Est”, Slavoljub Gacovici - „Românii timoceni de la romanizare la începuturile turcocraţiei”, Victor Crăciun - „Estetistul teologal brâncuşian, O istorie a românilor de pretutindeni (vol. I-V)”, lucrare coordonată de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. În cadrul acestui important eveniment cultural-ştiinţific au fost prezentate şi două filme documentare, realizate de Traian Bărbulescu - ,,Călător în limba română” şi, respectiv, Păun Durlici, Danijela Dragosavac, Srdan Kima Mitrovici - ,,Eu, mortul!”. Între specialiştii prezenţi care au susţinut comunicări ştiinţifice s-au remarcat: acad. Mihai Cimpoi - ,,Ideea europeană: modele româneşti”, prof. univ. dr. Gheorghe Zbuchea - ,,Ideea de românitate în spaţiul balcanic în sec. XX”, drd. Eugen Tomac - ,,Învăţămîntul sovietic în Basarabia după anexare”, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea - ,,Jus Valahicus şi Jus Valahorum”, conf. univ. dr. Stoica Lascu - ,,Despre latinitatea şi românitatea vlahilor balcanici. Opinii din anul 1939 ale intelectualilor aromâni. Reverberaţii din vremea de astăzi”. Eu am prezentat o comunicare avînd ca temă ,Meglenoromânii şi românii timoceni în prima jumătate a secolului XX. Studiu comparativ”.

Rep.: Cît de important este pentru specialiştii DJCAN să participe la astfel de manifestări culturale, organizate în plan local, naţional, dar şi internaţional?

V. C.: Prezenţa noastră la simpozionul internaţional de la Craiova a fost extrem de importantă, pentru că a evidenţiat activitatea românilor din Timoc şi faptul că ei îşi păstrează, în continuare, limba, tradiţiile şi specificul românesc. Participarea la astfel de evenimente culturale reprezintă o precupare constantă, în ultimii ani, pentru Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale.