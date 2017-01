Săptămîna cea mai grea pentru RCJ Farul

Rugbyştii constănţeni continuă seria de meciuri dificile ale finalului de sezon cu săptămîna cea mai grea. O dublă Steaua - Dinamo în patru zile, iar principalul obiectiv al jucătorilor antrenaţi de australianul Paul James Nixon, Gheorghe Florea şi Florea Opriş devine aceea de a confirma progresul arătat în ultimele săptămîni. Pe drumul de întors de la Arad, unde echipa noastră a fost învinsă de vicecampioana Contor Group, cu 27-16, satisfacţia unui meci excelent se împletea cu deziluzia înfrîngerii. ”Am cedat din nou pe finalul jocului. Este clar că undeva există o problemă, pe care vom căuta să o reglăm în viitor. Este evident însă că progresăm de la meci la meci”, a declarat căpitanul echipei, Marian Dumitru, cel care îl substituie în această funcţie pe Constantin Gheară, care are în continuare mîna în gips. ”Eu zic că meritam victoria, însă în repriza a doua am greşit foarte mult. Sper să reducem cît mai mult inexactităţile şi să continuăm acest drum ascendent contra Stelei şi lui Dinamo”, a precizat, la finalul meciului de la Arad, tînărul Ionuţ Buşcă, folosit de Nixon pe postul de fundaş, achitîndu-se cît se poate de bine de sarcini. Printr-o evoluţie foarte bună s-a remarcat şi pilierul Nicolae Gornoavă, cel care a înscris primul său eseu în tricoul Farului: ”Din păcate n-a fost de folos, am pierdut, şi pe fondul unui arbitraj slab. Sperăm însă să facem o figură frumoasă în meciul următor, contra Stelei în Cupa României”. Vădit dezamăgit, Nixon a concluzionat: ”Ne îmbunătăţim jocul, dar nu atît de repede pe cît mi-aş dori. Am făcut bine tot ce ne-am propus în prima parte, apoi lipsa de concentrare în partea a două ne-a făcut să pierdem încă un meci. Trebuie să muncim mult în continuare la nivel individual”. După cele trei zile libere de Paşti, RCJ Farul efectuează astăzi două antrenamente, pregătind astfel partida de mîine, din semifinalele Cupei României, contra Stelei. Meciul este programat la Focşani, de la ora 14.00. Toţi jucătorii au dat uitării înfrîngerea de acum zece zile din campionat (22-59) şi vor să forţeze intrarea în ultimul act al competiţiei rugbystice secunde din România.