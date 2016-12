Săptămînă crucială pentru obţinerea împrumutului de la FMI - tranşa a doua

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că, în cazul în care vor exista “elemente destul de clare, indicii serioase cu privire la lucruri care s-au făcut în afara legii” în cazul ministrului Transporturilor, Radu Berceanu, se va constitui o comisie parlamentară de anchetă. “Nu este vorba de Berceanu, ci de oricine altcineva, de un ministru PSD, PD-L, de un fost ministru PNL. În cazurile care au stat atît de mult în atenţia presei în ultima perioadă au existat indicii semnificative pentru demararea unei anchete”, este de părere liderul PSD. De asemenea, Mircea Geoană a arătat că această săptămînă este crucială pentru ca România să obţină partea a doua a împrumutului de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE): “Este obligatoriu ca România să poată să obţină şi cea de-a doua tranşă a acestui împrumut, mai ales în condiţiile în care, în septembrie-octombrie, vom avea o gaură substanţială în venitul la buget. Consider că săptămîna aceasta este decisivă pentru obţinerea celei de-a doua tranşe şi fac apel la Guvernul României, la miniştrii PSD şi miniştrii PD-L deopotrivă, să găsim acele soluţii care să ne permită îndeplinirea acestor precondiţii pentru obţinerea împrumutului dar, în acelaşi timp, să formulăm acele măsuri anticriză care să ne permită să pregătim atît depăşirea crizei, cît şi relansarea economică”. Potrivit spuselor lui Geoană, cifrele economice şi starea bugetului naţional prefigurează o parte a doua a anului foarte dificilă.

În altă ordine de idei, liderul social-democrat a declarat, luni seară, la un post de televiziune, că ideea că el sau Crin Antonescu se vor retrage din cursa prezidenţială pentru a veni un candidat “din cer” este o glumă bună. Rugat să comenteze posibila intrare în cursă a lui Sorin Oprescu, Geoană a spus că acestea sînt “glume bune” şi că va comenta mai mult cînd edilul şef al capitalei va anunţa oficial că vizează portofotoliul de la Cotroceni. Preşedintele Senatului a susţinut apoi că poate fi un preşedinte mai bun decît Traian Băsescu: “Cred că cine va încerca să facă circ şi scandal în această perioadă va pierde în mod evident. (...) Fără să fiu nici prea plin de mine, nici mult prea modest, undeva la mijloc dacă se poate, cred că pot să fac o treabă bună sau o treabă mai bună faţă de ceea ce se întîmplă acum în România”. În opinia lui, Traian Băsescu are o “capacitate infernală” de a dezbina. Portretul robot al preşedintelui descris de Geoană este “un preşedinte implicat şi responsabil”: “Nu mai poţi să fii un preşedinte pasiv. Dar un preşedinte care să adune românii împreună, asta pot să fiu şi trebuie să fie viitorul preşedinte. Dacă n-o să fie Geoană, următorul preşedinte tot va fi un preşedinte unificator”. El a spus apoi că-şi va asuma cu responsabilitate o eventuală înfrîngere: “Dacă greşesc, oamenii vor judeca şi vor decide în consecinţă. Dacă am o cauză bună şi oamenii cred în mine, îmi vor da dreptate”.