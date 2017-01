Săptămînă de foc pentru RCJ Farul

Bulversată de meciurile echipei naţionale a României în Cupa Europeană a Naţiunilor, Divizia Naţională de rugby reintră în drepturi în această săptămînă. Astfel, astăzi are loc restanţa dintre Dinamo Bucureşti şi Remin Baia Mare, contînd pentru prima etapă din play-off, iar mîine este programată întîlnirea dintre Steaua Bucureşti şi U. Cluj, din aceeaşi fază a întrecerii. Cu două victorii din tot atîtea jocuri cîştigate, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a acaparat, pentru moment, primul loc al clasamentului, dar are un joc în plus faţă de principalele contracandidate la şefie, Steaua şi Dinamo. Elevii lui Leodor Costea vor avea însă parte de o săptămînă de foc, în care vor disputa trei jocuri decisive în lupta pentru titlul de campioană. Constănţenii au şansa să-şi consolideze locul pe podium sîmbătă, cînd vor da piept, în etapa a V-a, pe teren propriu, cu U. Cluj. Apoi, gruparea de pe litoral va disputa miercuri, 2 aprilie, tot pe teren propriu, restanţa cu Dinamo, contînd pentru etapa a III-a, iar o victorie ar confirma creşterea de valoare a Farului după achiziţiile făcute în acest sezon. La doar trei zile distanţă, Carpo şi compania vor juca din nou pe stadionul din strada Primăverii, de această dată, în prima etapă a returului, cu Remin Baia Mare. “Am făcut o bună repetiţie înaintea meciurilor foarte tari care ne aşteaptă în campionat. De altfel, nu am folosit cîţiva jucători de bază pentru a evita accidentările”, a spus antrenorul Leodor Costea după amicalul disputat duminică, împotriva vicecampioanei Rusiei, Yenisei Krasnoyarks. Altfel, în ultimele două săptămîni s-a disputat un singur joc în play-off-ul Diviziei Naţionale, U. Cluj impunîndu-se, cu 29-9, în faţa “codaşei” RCM Timişoara. Clasament play-off: 1. RCJ Farul 9p (2j); 2. Steaua 5p (1j, punctaveraj: +52); 3. Dinamo 5p (1j, +12); 4. Cluj 5p (2j, +8); 5. U Baia Mare 1p (1j); 6. RCM Timişoara 0p (3j).