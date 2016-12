Săptămîna Naţională a Voluntariatului, la final

Ediţia din anul 2009 a Săptămînii Naţionale a Voluntariatului, desfăşurată în perioada 11 - 17 mai, a juns la final. Sub sloganul „Exprimă-te prin fapte! Fii voluntar!”, Centrul Regional de Resurse pentru Organizaţii Nonguvernamentale - CENTRAS, prin intermediul Departamentului Centrul de Voluntariat, a organizat, cu finanţarea Comisiei Europene, o serie de acţiuni menite să asigure promovarea activităţilor de voluntariat şi a contribuţiei voluntarilor la rezolvarea problemelor locale. „În mare parte, Săptămîna Voluntariatului s-a bucurat de succes. Anul acesta ne-am axat în mare parte pe tineri, le-am oferit ocazia, prin activităţile organizate, să înţeleagă ce înseamnă voluntariatul şi valorile sale”, a declarat Andreea Ionaşcu, coordonator local al evenimentului din partea CENTRAS. Săptămîna Voluntariatului s-a încheiat, dar nu şi munca celor implicaţi în această activitate. Astăzi, 19 mai, o echipă a CENTRAS se va deplasa la Centrului Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap şi Formare Profesională Techirghiol (CPSCPH-FP) pentru a dona haine şi jucării tinerilor internaţi în acest centru, obiecte care au fost strînse în perioada 1 - 15 mai. Centrul Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap şi Formare Profesională Techirghiol (CPSCPH-FP) a fost înfiinţat în mai 2006, are 93 de beneficiari şi oferă următoarele tipuri de servicii: centru rezidenţial, suport de integrare şi reintegrare în familie şi formare şi perfecţionare de personal în domeniul dizabilităţilor în general. „O parte din angajaţii centrului ne-au informat de unele lipsuri pe care le au tinerii internaţi la Techirghiol. Ne-am mobilizat şi în perioada 1 - 15 mai am organizat o campanie de strîngere de haine, jucării şi alte obiecte folositoare beneficiarilor centrului. Această acţiune este posibilă cu sprijinul deosebit al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa şi cu efortul instituţiilor de învăţămînt constănţene, al partenerilor şi colaboratorilor CENTRAS, al altor persoane mărinimoase şi al voluntarilor CENTRAS - Centrul de Voluntariat”, a adăugat Andreea Ionaşcu. Şi evenimentele nu se încheie aici, pentru că Centrul de Voluntariat lucrează deja la programul activităţilor pe care le va desfăşura în această vară, pe litoral.