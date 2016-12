Şapte ani de închisoare pentru viol

Un tânăr de 21 ani din localitatea constănţeană Pietreni, judecat pentru că a snopit în bătaie şi a violat o consăteancă de 55 de ani, a fost condamnat de Judecătoria Medgidia la şapte ani de închisoare. Daniel Dinu nu a fost mulţumit de sentinţă şi a atacat-o cu apel la Tribunalul Constanţa, având termen de judecată pe 7 ianuarie. Ieri, magistraţii constănţeni au menţinut măsura arestării preventive pentru Dinu, care va rămâne după gratii. Potrivit actului de inculpare, la sfârşitul lunii martie, tânărul a băut la cârciuma din localitate, împreună cu mai mulţi amici, dar nu către casă, ci spre locuinţa Gherghinei Hagineagu, care, de aproape şase ani, trăieşte singură. După ce a sărit gardul gospodăriei, bărbatul a încercat să intre în locuinţa femeii, dar nu a reuşit pentru că uşa de acces era încuiată. Ca să-şi determine victima să iasă în curte, a spart unul dintre geamurile casei, apoi s-a ascuns după o căpiţă de fân. „Am auzit zgomotul şi m-am trezit. M-am gândit că e vreun hoţ care a venit să-mi fure animalele. Am aprins lumina şi am ieşit afară să văd ce s-a întâmplat şi să chem ajutor. Am strigat la vecini de mai multe ori, dar nimeni nu m-a auzit. Am văzut că poarta e deschisă şi m-am dus să o închid. Înainte să-mi dau seama, individul a apărut din spatele meu, mi-a pus mâna pe gură, mi-a dat doi pumni în faţă şi m-a trântit la pământ. Am reuşit să mă ridic şi am făcut câţiva paşi către uliţă, dar m-a ajuns din urmă, m-a lovit peste faţă şi m-a izbit cu capul de pământ atât de tare încât mi-a zburat proteza din gură. Am încercat să strig după ajutor, dar nu am mai avut forţă”, a povestit femeia în faţa instanţei. După ce a snopit-o în bătaie, individul a târât-o până la marginea localităţii Pietreni, unde a trântit-o pe pământ şi a forţat-o să întreţină raporturi sexuale cu el, ameninţând-o că, dacă ţipă după ajutor, o omoară. După ce coşmarul a luat sfârşit, individul a plecat spre casă. Cu ultimele forţe, Gherghina Hagineagu s-a dus acasă la fiul ei, căruia i-a povestit ce i s-a întâmplat. Iniţial, Daniel Dinu a negat fapta, însă poliţiştii au găsit la locul violului telefonul lui mobil, ceea ce l-a făcut să recunoască.