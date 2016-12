Şapte ani de puşcărie pentru viol

Tribunalul Constanţa l-a condamnat, ieri, pe Daniel Duşu, de 24 de ani, din Grupul Social Peninsula Năvodari, la şapte ani de închisoare pentru viol. Decizia nu este definitivă. Conform rechizitoriului, pe 7 aprilie, în jurul orei 15.00, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat din Săcele că fiica lui, în vârstă de 14 ani, a fost violată. Adolescenta le-a povestit oamenilor legii că, pe 6 aprilie, după ce a plecat de la şcoală, a mers împreună cu o prietenă spre casa unei colege. În momentul în care a ajuns în faţa locuinţei acesteia, fata susţine că lângă ele a oprit o basculantă, iar şoferul a luat-o de mână şi a tras-o în cabină. „M-a ameninţat să nu ţip. Mi-a fost foarte frică. După ce m-a luat în maşină a zis să îi fac sex oral. Eu am refuzat şi m-a dus la marginea satului. Acolo mi-a spus să mă dezbrac, dar eu am zis că nu vreau. Atunci el m-a dat jos din maşină şi, după ce m-a legat de mâini, m-a violat“, a povestit victima. În baza declaraţiilor şi a descrierii făcute de victimă, poliţiştii au stabilit că suspectul este Daniel Duşu. După trei zile, el a fost reţinut şi, ulterior, arestat preventiv. Victima violului a fost dusă la Serviciul de Medicină Legală Constanţa în vederea examinării, iar specialiştii au descoperit că aceasta prezintă „o deflorare recentă“. Lucreţia Bidiu, bunica adolescentei le-a spus anchetatorilor că fata a vrut să fugă la Iaşi, unde locuieşte mama ei. „Îi era frică de ce o să zică tatăl ei. Am aflat de la o prietenă ce s-a întâmplat. Ăsta care a violat-o o cunoştea pe nepoata mea pentru că, înainte să plece la Iaşi, mama ei a avut o relaţie cu unchiul lui“, a afirmat Lucreţia Bidiu.