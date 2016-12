Şapte copii au fost luaţi cu forţa de lîngă părinţii lor

Familia Sclipcea, din satul Esechioi, comuna constănţeană Ostrov, trăieşte de ani buni într-o mizerie cruntă. Florica Sclipcea şi Petre Costea locuiesc de doi ani, împreună cu cei 13 copii ai lor (o parte dintre ei proveniţi din relaţii anterioare) într-o casă de peste 100 de ani care mai are un pic şi se dărîmă. „Am început să monitorizăm familia în urmă cu mai mult timp, fiind înştiinţaţi de acest caz de angajaţii Primăriei Ostrov. I-am sprijinit cu pachete de alimente, în speranţa că situaţia se va îmbunătăţi, iar familia îşi va găsi o locuinţă decenţă pentru a-şi creşte copii”, a declarat purtătorul de cuvînt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, Roxana Onea. Din păcate, cei doi părinţi nu au reuşit să-şi îmbunătăţească condiţiile de trai. Din această cauză, asistenţii sociali nu au avut de ales şi au propus plasarea celor şapte copii minori în centre de plasament sau în asistenţă maternală. A fost emisă o decizie în acest sens, iar angajaţii DGASPC s-au deplasat, la mijlocul lunii iulie, în satul Esechioi, pentru a lua copii. Pentru că părinţii nu au fost de acord, s-a apelat la ajutorul instanţei. „După ce părinţii au refuzat să ne dea copii, s-a cerut instanţei o ordonanţă care să ne permită să luăm copii. Am explicat că sîntem îngrijoraţi pentru soarta lor, condiţiile în care trăiesc punîndu-le viaţa în pericol”, a precizat Onea. După ce a fost obţinută ordonanţa prezidenţială, asistenţii sociali, însoţiţi de un executor judecătoresc şi de poliţişti, s-au prezentat din nou la familia Sclipcea, pe 24 iulie, şi au luat cei şapte minori.

Criminal la doar 16 ani

Trei dintre copii (Vasile Gabriel de 8 ani, Ionica de 11 ani şi Cristina Daniela de 15 ani) au ajuns în Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă Constanţa, unde se află şi în prezent, urmînd să fie trimişi într-un centru de plasament. Ceilalţi patru copii (Vasilica Nicoleta, de 1 an, Florin Ionuţ de, 3 ani, Maria, de 5 ani şi Mădălina Nicoleta, de 6 ani) au fost plasaţi în grija unor asistenţi maternali. Îngrijorarea asistenţilor sociali şi dorinţa de a lua cît mai repede copii din acel mediu este întemeiată, avînd în vedere faptul că familia a pierdut doi copii. Unul a murit de dizenterie, în spital, şi celălalt a murit în somn, pe vremea cînd trăiau într-un bordei, sub pămînt. De altfel, un alt copil al familiei, Gheorghe, de numai 16 ani, este judecat într-un proces aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, sub acuzaţia de omor. El este suspectat că ar fi ucis un consătean cu lovituri de topor. Crima a avut loc la sfîrşitul lunii martie, cruzimea de care a dat dovadă asasinul şocîndu-i pînă şi pe anchetatori. Nici unul dintre membrii numeroasei familii nu ştie să scrie sau să citească. Banii necesari traiului şi-i cîştigă muncind cu ziua pe la oamenii din sat, sau cerşind (în cazul copiilor mai mici care nu pot munci). „De obicei, facem tot posibilul pentru a împiedica separarea unei familii, dar în acest caz nu am avut de ales”, a adăugat Roxana Onea. De altfel, chiar şi vecinii familiei sînt de părere că micuţii o vor duce mai bine departe de cei care le-au dat viaţă.