Şapte delfini eşuaţi în două zile

Odată cu începerea sezonului de braconat calcan, apar şi „vinovaţii fără vină” ai lăcomiei oamenilor, delfinii. Astfel, şirul dramelor petrecute pe coastele româneşti se reia, echipa Oceanic Club descoperind, în cursul zilei de 12 aprilie, primele două eşuări din acest sezon în regiunea costieră românescă, în zona Mangalia - Saturn. „În cursul dimineţii de 12 aprilie, la ora 7.50, în urma anunţului dispeceratului Apelor Române, echipa Oceanic-Club (Societatea de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin/SEOPMM) s-a deplasat în zona Hotel Mangalia, din Mangalia, pentru a prelua cadavrul unui Tursiops truncatus, femelă de 220 de cm şi vîrsta estimată la aproximativ 3 ani. Moartea acesteia s-a datorat înecului în urma prinderii în plasele de pescuit de tip setca/ohana ale căror urme sînt vizibile pe cadavru. Deşi prezintă şi semnele unei uşoare infecţii în organism, cu siguranţă nu aceasta a fost cauza morţii acestui exemplar. În aceeaşi zi, la orele 19:30, am fost anunţaţi de către un cetăţean din oraşul Mangalia că un delfin eşuat se află în dreptul Hotelului Atena din Saturn. Echipa noastră s-a deplasat de urgenţă pentru a prelua şi acest al doilea exemplar, o femelă din specia Phocoena phocoena exemplar subadult în lungime de 97cm şi vîrsta estimată la 1,5-2 ani. Ambele exemplare au fost transportate de către echipa Oceanic-Club în laboratorul Direcţiei Sanitare Veterinare Constanţa, intrînd în procedură de diagnosticare/cercetare în cadrul programului “Delfinii în criză!”. Deşi investim resurse considerabile umane şi materiale pentru a identifica, recupera şi distruge plasele pescăreşti pierdute, abandonate sau ilegale din masa apei, în perioada de primăvară, cînd pescuitul cu unelte fixe se intensifică, randamentul echipei noastre scade. Din acest motiv, facem un apel către toţi aceia cărora le pasă, ca atunci cînd au ocazia să surprindă şi să fotografieze ambarcaţiuni care transportă şi/sau instalează plase de tipul setcilor şi ohanelor, şi să reţină numărul de înregistrare/numele ambarcaţiunii, să ne transmită datele/fotografiile pe adresa noastră de e-mail: oceanic.club@gmail.com sau să ne informeze la numărul de telefon 0744507709”, a declarat directorul coordonator al Oceanic Club, biolog Răzvan Popescu-Mirceni. Faptul că pe parcursul unui an de o bună perioadă cele mai multe eşuări sînt înregistrate primăvara, cînd pescuitul marin cu unelte fixe este foarte accentuat, este o dovadă în plus că această activitate are un impact deosebit de grav asupra populaţiilor de delfini care frecventează apele marine româneşti.

Şi trista listă nu se sfîrşeşte aici. În cursul dimineţii de 13 aprilie, echipa Oceanic-Club, a ridicat, din zona Saturn-Venus, încă trei exemplare din specia Phocoena phocoena. Doi dintre aceştia au murit datorită prinderii în plasele de pescuit calcan şi unul în urma coliziunii cu o ambarcaţiune. Doi dintre aceştia sînt exemplare juvenile şi unul adult. „În după-amiaza aceleiaşi zile, echipa noastră a fost înştiinţată că alţi doi delfini au eşuat în sectorul Vama Veche - 2 Mai. Aceste evenimente ridică la şapte numărul delfinilor eşuaţi în ultimele două zile, fiind primele exemplare din acest an”, a mai declarat Popescu-Mirceni.