Şapte elevi constănţeni, premiaţi de Guvernul României

Festivitatea de premiere a copiilor care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale pe discipline şcolare în 2013, organizată la sediul Guvernului, a fericit şi elevi constănţeni. George Chichirim, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, a fost medaliat cu aur la Turneul internaţional de informatică de la Shumen şi a fost coordonat de prof. Daniela Răvoiu şi prof. Mirela Chichirim. Mircea Ioan Ignat, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, a fost medaliat cu două medalii de aur la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene şi Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada - Fizică, prof. coordonator Claudia Dobrin. Harman Bahriye Yldiz, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Kemal Atatürk” din Medgidia, a fost medaliat cu bronz la Olimpiada Internaţională de Limbă Turcă, fiind coordonată de prof. Onder Sevil. Elevele Ghiulendan Amet şi Selin Asan, de la Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” din Medgidia, au obţinut menţiune la Olimpiada Internaţională de Limbă Turcă, fiind coordonate de prof. Nurdanie Bolat. Un alt elev eminent este şi Cristian Teleanu. El este în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Ovidius” şi a fost medaliat cu argint la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, fiind coordonat de prof. Liana Cristina Homentcovschi. Cel de-al şaptelea elev premiat peste hotare a fost Vlad Coşoreanu. El este în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ovidius” şi a fost medaliat cu bronz la Olimpiada internaţională de biologie, sub coordonarea prof. Carmen Bucovală. Totodată, la festivitate au fost premiaţi şi profesorii care i-au pregătit şi unităţile şcolare de unde provin elevii premiaţi. În acest context, inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa prof. dr. Răducu Popescu, a declarat: „Performanţele extraordinare ale elevilor noştri dovedesc încă o dată calitatea şcolii româneşti şi, implicit, a şcolii constănţene. Îi felicit pe elevi şi profesori, dar şi pe părinţii acestor copii minunaţi, pentru care spiritul competiţional nu mai are niciun secret. Sunt convins că rezultatele foarte bune obţinute în acest an conferă elevilor o motivaţie puternică de a munci mai mult, pentru ca în 2014 rezultatele să fie cel puţin la fel de bune”.