Şapte formaţii, la primul succes la Trofeul “Telegraf”

Etapa a 3-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, ediţia a 22-a, a fost cu noroc pentru şapte echipe, chiar dacă partidele s-au disputat într-o zi de 13. Sian Image (în Grupa A), Victoria Techirghiol (în Grupa B), Store şi Olimpia Apă Canal (ambele în Grupa C), Oportun Wind Power Mangalia (în Grupa E), Telegraf şi FC Amicii (în Grupa F) şi-au trecut în cont primele victorii la actuala ediţie, sperând astfel, în continuare, într-o calificare în optimile de finală ale turneului.

În meciurile de duminică am asistat la câteva confruntări pe muchie de cuţit. FC Amicii Constanţa a dispus la limită de AS Obelisc Costineşti, Oportun Wind Power Mangalia a revenit după ce a fost condusă de SNC, iar FC Tomis 2012 şi Olimpia Apă Canal şi-au apărat avantajul de trei goluri luat în prima repriză. FC Constanţa nu a profitat de omul în plus pe care l-a avut în finalul jocului cu Olimpia, în timp ce Intermacedonia-Steaua Mării nu a reuşit să înscrie golul egalizator, în ciuda faptului că a avut numeroase ocazii.

Fără îndoială, prezenţa lui Gică Hagi în tricoul echipei Municipal Constanţa, duminică seară, în meciul cu CS Agigea, a fost marea surpriză a actualei ediţii, cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor demonstrând, încă o dată, că trecerea anilor nu poate şterge geniul “Regelui”. Iar devierile de efect şi pasele fără preluare ale liderului “Generaţiei de Aur” au încântat asistenţa din tribunele Sălii Sporturilor.

Rezultatele înregistrate şi autorii golurilor - Duminică, 13 ianuarie, etapa a 3-a: Victoria Techirghiol - Socep 3-1 (Mihai Bălău 2, Sorin Gheţău / Enache Pilici), Store - Intersport Millenium 7-1 (Mihai Badea 2, Nicolae Lupu 2, Velisa Seigean, Nicu Stoenciu, Nicolae Tudorici / Ionuţ Tudoran), Telegraf - IMN-Meconst 2-1 (Radu Cojocaru 2 / Dan Buzoianu), Voinţa Siminoc - Victoria Cumpăna 1-2 (Dumitru Hapiuc / Stelică Miu, Manuel Başcoveanu), FC Amicii Constanţa - AS Obelisc Costineşti 1-0 (Tase Grosu), SNC - Oportun Wind Power Mangalia 3-4 (Ionuţ Oselinsche, Cristi Constantinescu-autogol, Doru Voineagu / Dan Maican 2, Mugurel Cornăţeanu, Aurel Chelu), Sian Image - Dinamo-Spada 5-3 (Marian Munteanu 3, Iulian Cristea, Petre Larie / Cătălin Ologu 2, Oprea Bănică), FC Tomis 2012 - Intermacedonia-Steaua Mării 3-2 (Bogdan Ciogolea 2, Tudorel Fugaru / Mihăiţă Pitu 2), CFR Constanţa - Dinamo Poliţia 5-1 (Cristi Şchiopu 2, Cătălin Agafiţei 2, Liviu Ştefan / Florin Bălan), Olimpia Apă Canal - FC Constanţa 3-2 (Marian Cojocaru 2, Cristi Ciotic-autogol / Viorel Mania, Cătălin Mirea), CS Agigea - Municipal 3-9 (Gheorghe Lazovanu, Bogdan Badea, Claudiu Drăgan / Gabi Stan 3, Sorin Tăbăcariu 2-ambele autogoluri, Gică Hagi, Stelian Carabaş, Decebal Curumi, Mihai Guliu), Săgeata Stejaru - Hans Exchange 5-0 (Florin Anghel 4, Florin Săraru).

Turneul este organizat de cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.