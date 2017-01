Şapte insule artificiale pentru plajă şi agrement

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a prezentat la întîlnirea Departamentului de Turism, Mediu de Afaceri şi IMM al PSD, care a avut loc vineri, în Mamaia, toate proiectele municipalităţii al căror scop este revigorarea turismului de litoral. “Aceste proiecte nu sînt numai ale autorităţii locale, ci vor fi însuşite şi asumate de către partidul din care fac eu parte şi susţinute de către toţi cei care vor să concure la dezvoltarea turismului”, a declarat primarul.

Primul proiect la care Mazăre a făcut referire vizează construirea a peste 5.000 de apartamente de vacanţă în Mamaia, situaţie ce va duce la extinderea sezonului estival. “După estimările noastre, se vor finaliza, în termen de doi ani, 5.000-6.000 de astfel de apartamente. Considerentul pentru care am permis construirea unor apartamente de vacanţă în Mamaia a fost acela că persoanele care fac o investiţie între 100.000 şi 200.000 de euro vor veni la mare de cum va da prima rază de soare, în aprilie, şi pînă la începutul lui octombrie, ca să îşi utilizeze investiţia. Dacă facem un calcul, la o medie de trei oameni pe apartament, înmulţit cu 6.000, înseamnă 18.000 de turişti în Mamaia inclusiv în capetele de sezon”, a explicat Mazăre. El a adăugat că cea mai importantă componentă a dezvoltării turismului de litoral este realizarea unor investiţii substanţiale în agrement. Primarul a arătat că, de 1 mai, peste 80% din turiştii sosiţi în Mamaia au venit pentru distracţie, întrucît nu exista posibilitatea să stea la plajă. ”Dacă nu oferim distracţie turiştilor şi dacă staţiunea şi oraşul nu sînt vii, nu facem treabă”, a spus primarul.

Marina din Portul Tomis va fi inaugurată peste un an

Al doilea proiect prezentat de primar priveşte deschiderea lacurilor Siutghiol şi Tăbăcărie pentru navigaţia ambarcaţiunilor de agrement şi pentru pasagere: ”Dorim să ecologizăm lacul Tăbăcărie şi să îl facem navigabil cu ajutorul fondurilor europene, pentru ca să se poată pleca cu ambarcaţiunile de agrement din dreptul mall-ului care va fi gata în noiembrie. Navele vor traversa lacul, vor intra pe Siutghiol şi, în nordul staţiunii, vor intra în mare printr-un canal de legătură cu o mică ecluză. Astfel, ambarcaţiunile vor putea atinge toate obiectivele turistice, pînă la marina din Portul Tomis. Discutăm despre o legătură între cele două lacuri, despre o legătură între lac şi mare şi despre o altă legătură, între lac şi canal. Ne dorim ca, în etapa următoare, pasagerele care vin pe canal şi acostează în portul comercial să poată veni pînă la lac”.

Printre proiectele Primăriei se numără şi finalizarea portului de la Cazinoul din Mamaia, a cărui construcţie a fost începută în urmă cu doi ani, dar care a fost blocată din motive politice. ”Este obligatorie crearea unui astfel de port, pentru că niciodată turiştii din Mamaia nu vor veni în Portul Tomis pentru a face plimbări de agrement. Peste tot în lume, pasagerele preiau turiştii din locurile în care aceştia fac plajă”, a spus primarul. Un alt proiect vizează golfuleţul de la Pescărie, care, deocamdată, nu este exploatat turistic. ”Aici este un portuleţ realizat deja în proporţie de trei sferturi de către Ceauşescu. Cu un minimal efort, se poate realiza o marină şi acolo”, a spus Mazăre. El a adăugat că are în plan şi demararea lucrărilor la marina din Portul Tomis, care va fi ultra-modernă, investiţie care a fost deblocată de curînd şi care, în luna mai a anului viitor, va fi inaugurată oficial.

Teleschiul, funcţional de la anul

Şoseaua de coastă este un alt proiect de anvergură pe care Mazăre a anunţat că îl va realiza cu scopul de a lega zona peninsulară, care urmează să fie şi ea modernizată, de staţiunea Mamaia. ”În cazul orăşelului lacustru, care era cît pe ce să fie blocat, am realizat deja imagini 3D. Orăşelul va fi o construcţie pe piloni, care se va întinde pe aprox. patru ha şi care va avea o marină pentru ambarcaţiunile de agrement. Aici dorim să mutăm toată viaţa de noapte din staţiune, pentru că vor exista trei discoteci mari şi o mulţime de cluburi, terase şi restaurante. Orăşelul va fi amplasat la 500-600 de metri de staţiune şi va fi legat de mal printr-o pasarelă. Pentru acest proiect nu avem nevoie de fonduri guvernamentale”, a detaliat Mazăre un alt proiect al municipalităţii. De teleschi, turiştii se vor putea bucura încă din sezonul viitor. ”Această investiţie a fost prinsă în buget, iar acum lucrăm la proiect. Vom începe construcţia în curînd, iar anul viitor va fi funcţional. Dacă am făcut telegondola în trei luni, facem teleschiul într-o săptămînă de la licitaţie”, a spus Mazăre. Unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale primarului este amenajarea, de-a lungul ţărmului, a şapte insuliţe artificiale: patru în dreptul staţiunii Mamaia şi trei de-a lungul coastei, înspre Portul Tomis. ”La capitolul de mediu, există deja un proiect pentru realizarea unor diguri, care se întrepătrund cu cele vechi pentru a stabiliza plaja. Vom discuta cu reprezentanţii Ministerului Mediului pentru a vedea dacă ne putem folosi de digurile lor. Dacă nu, vom facem o potcoavă din stabilopozi pe care o vom umple cu nisip şi o vom transforma în plajă şi zonă de agrement. În condiţiile în care apa nu are o adîncime mai mare de cinci metri în zonă, vă garantez că o insuliţă nu va costa mai mult de cinci milioane de euro”, a arătat Mazăre. El a adăugat că are în plan şi achiziţionarea unui număr de trei pasagere care să transporte turiştii din Portul Tomis în Mamaia, făcînd, în acelaşi timp, un apel către agenţii economici să i se alăture. ”Dacă vom face toate aceste lucruri, nu ne va mai sta în faţă niciun bulgar”, a încheiat Mazăre.

“Mamaia, cea mai frumoasă staţiune din România”

Proiectele municipalităţii care nu vor fi terminate rapid urmează să fie incluse în programul de guvernare a PSD, potrivit declaraţiei preşedintelui PSD, Mircea Geoană, care l-a asigurat pe primar de tot sprijinul partidului pe care îl conduce. ”Consider foarte ambiţioase proiectele pentru litoral, pe care le-a prezentat primarul Mazăre şi le susţin”, a declarat Geoană. La finalul prezentării, Geoană a fost invitat de către primar la o plimbare prin staţiune cu autobuzele supraetajate. ”Mă simt ca în Occident. Este un alt mod de a face turism şi de a prezenta lucrurile într-o perspectivă foarte frumoasă. Se vede frumos Mamaia de sus. În mod cert va atrage mai mulţi turişti”, a declarat Geoană în timpul plimbării, adăugînd: ”Mamaia este pregătită de sezon şi sper să avem mai mulţi turişti decît anul trecut. Este cea mai frumoasă staţiune din România.”