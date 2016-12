Şapte jucători la primul antrenament al HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a efectuat ieri, sub comanda antrenorului principal Ion Crăciun şi a secundului Eden Hairi, primul antrenament din acest an. Fără cei opt internaţionali convocaţi la acţiunile echipelor reprezentative, fără Adzic şi Angelovski învoiţi pentru a petrece Crăciunul pe stil vechi, fără Băiceanu care se reface după operaţia la genunchi, dar şi fără portarul George Şelaru, revenit abia ieri la Constanţa, din vacanţă, tehnicianul Ion Crăciun a avut la antrenament doar... şapte jucători: Stănescu, Stavrositu, Buricea, Mocanu, Riganas, Nicolae şi Enescu. Finalul şedinţei de pregătire a găsit din păcate doar şase jucători apţi, Stavrositu călcând strâmb la unul dintre exerciţii şi părăsind antrenamentul. „Este adevărat că va urma în această a doua parte a returului cea mai dificilă perioadă din ultimii ani şi se poate spune că am preluat echipa într-un moment dificil. Din păcate nu avem la antrenamente toţi jucătorii pentru că sunt convocaţi la lotul naţional, dar sper ca până la finalul stagiului de pregătire pe care îl vom efectua în perioada următoare, 9-23 ianuarie, să ne putem baza pe cât mai mulţi dintre componenţii lotului şi să putem pune în practică tot ceea ce ne dorim. Până atunci cred că vom lua câţiva juniori care să ne ajute la antrenamente. Sper să îi pot face pe toţi să înţeleagă că suntem o echipă şi că trebuie să tragem toţi în aceeaşi direcţie, pentru că, dacă fiecare va încerca la antrenamente sau în timpul jocului idei care nu sunt benefice echipei, nu cred că putem realiza ce ne dorim. Dacă nu voi reuşi să îi fac să conştientizeze că numai împreună putem fi puternici, atunci nici rezultatele nu vor veni. Vor fi ca şi până acum, cu fluctuaţii, un joc bun, apoi unul slab“, consideră Crăciun. În privinţa luptei pentru titlu, tehnicianul HCM-ului este de părere că echipa din Odorhei trebuie luată în serios: „Va fi grea lupta pentru titlu. În acest moment sunt cinci puncte care ne despart de prima poziţie, dar avem şi un joc mai puţin disputat. Fiecare meci este foarte important în Liga Naţională şi fiecare partidă trebuie abordată cu maximă seriozitate. Odorheiul a luat un avans important, are un moral bun în acest moment şi este o candidată serioasă. Este adevărat că meciul direct va fi la Constanţa, însă nu trebuie uitat că la Odorhei am pierdut la o diferenţă destul de mare şi acest lucru poate conta. În acest moment HCM se va lupta la titlu cu toate echipele care sunt înaintea noastră în clasament, adică Odorhei, Reşiţa şi Tg. Jiu. În plus, mai sunt alte câteva echipe care pot pune probleme, precum Suceava, Bacău sau Cluj“.