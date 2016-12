Şapte Loganuri jefuite într-o noapte

„Căutam gumă de mestecat şi bani pentru băuturi răcoritoare”. Aceasta este declaraţia dată la unison de cinci copii cu vârste între 10 şi 14 ani care, în noaptea de joi spre vineri, au fost prinşi în flagrant după ce au spart mai multe maşini din cartierele Poarta 6 şi Km 5, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, în jurul orei 3.30, un constănţean a sunat la 112 şi a reclamat că trei copii umblă la o maşină. Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie Constanţa s-au deplasat în scurt timp la adresa respectivă şi au reuşit să îi reţină pe minori. Oamenii legii au identificat şi alţi doi indivizi din aceeaşi gaşcă. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că suspecţii au spart nici mai mult, nici mai puţin decât şapte autoturisme marca Dacia Logan. În momentul în care au fost luaţi la întrebări, cei cinci au spus că vroiau gumă de mestecat şi bani pentru suc. „Cei cinci minori se află în cercetări, alături de părinţii lor, pentru a se stabili întreaga activitate infracţională. După definitivarea cercetărilor, urmează să facem propunerile corespunzătoare către Parchet. Părinţilor li s-a atras atenţia de la bun început că sunt responsabili pentru pagubele produse de către copiii lipsiţi de supraveghere. Minorii care au săvârşit aceste fapte au vârste sub 14 ani, ceea ce înseamnă că nu răspund penal. În aceste condiţii, vom sesiza Autoritatea Tutelară pentru efectuarea unor anchete sociale la domiciliile acestora, să vedem în ce măsură părinţii sunt capabili să le asigure supravegherea”, a declarat şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, cms. şef Emilian Pârvu. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în acest caz este de 2.000 de lei.

COPIL-PROBLEMĂ Părinţii celor cinci copii au venit într-un suflet la Secţia 5 Poliţie Constanţa. „A plecat la fotbal şi am crezut că întârzie cu copiii pe afară. Niciodată nu mi-a făcut probleme. E prima dată când face aşa ceva. El merge la şcoală, e un copil bun”, a declarat Paraschiva Ibriş, mama unuia dintre suspecţi. Deşi fiul ei are numai 13 ani, mama sa, Ida Mailat, susţine că băiatul ei i-a spus că merge la o chindie şi apoi a fost anunţată de Poliţie cu privire la furturile comise de el. O altă mămică este nemulţumită de comportamentul fiului ei, care îi face probleme de ceva vreme, şi consideră că cel mai bine ar fi să îl dea la un Centru de Plasament. „Face boacăne şi nu ascultă. Mi-a spus că se duce să cânte manele şi nu s-a mai întors. A venit Poliţia la uşă şi mi-a spus. Am aflat acum că, în urmă cu ceva timp, a dat cu piatra într-un geam. L-am bătut şi tot nu se potoleşte. Am zis să nu dau în el, că, na... nu trebuie să dai în copil, că ţi-l ia. Da’ să-l ia… să vadă şi el cum e să stai fără mamă şi fără tată”, a declarat Aurelia Andra Palade, mama altui suspect.