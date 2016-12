Şapte victime într-un accident rutier

Şapte persoane au ajuns duminică seară la spital, după ce maşinile în care se aflau au fost implicate într-un accident rutier. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Cătălin Bărbulescu, de 22 de ani, din Constanţa, se deplasa în banda 3, pe bulevardul 1 Mai, dinspre Billa către Far, la volanul unui autoturism marca Opel. Ajungând la marcajul pietonal din zona Billa, şoferul a încercat să evite un pieton care se afla în traversare pe marcajul pietonal, a derapat şi a pierdut controlul volanului. Conform poliţiştilor, Cătălin Bărbulescu a acroşat pietonul şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat frontal într-un autoturism marca Golf 5, la volanul căruia se afla Cristina Popa, de 30 de ani, din Constanţa. În urma impactului, autoturismul Opel a ricoşat într-un autoturism marca Logan, la volanul căruia se afla Ionuţ Ciobanu, de 27 de ani, din Constanţa. În urma impactului, pietonul a ajuns sub Opel, însă, până la venirea cadrelor medicale, martorii au ridicat Opel-ul şi au scos victima de sub roţile autoturismului. La adresa respectivă au ajuns în scurt timp patru ambulanţe şi poliţiştii din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Conform anchetatorilor, şapte persoane au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, printre care Cătălin Bărbulescu, Cristina Popa, pietonul, Anca Grigore, de 18 ani, din Constanţa, şi încă patru bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, care se aflau în Opel. Şoferul autoturismului Opel a fost testat cu aparatul Drager, însă oamenii legii au stabilit că acesta nu consumase alcool. Pe numele lui, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Traficul în zonă s-a desfăşurat cu dificultate mai bine de o oră.