Sara Errani, suspendată două luni pentru dopaj

Tenismena italiană Sara Errani, locul 98 în clasamentul WTA, a fost suspendată pentru două luni de către ITF după ce a fost depistată pozitiv cu letarzol, substanţă conţinută de medicamentul Femara, la un test antidoping susţinut în luna februarie. Substanţa interzisă a fost depistată în probele de urină prelevate de către ITF. Suspendarea sportivei din Italia a început din data de 3 august, după cum au anunţat oficialii forului de conducere al tenisului. De asemenea, lui Errani i-au fost anulate punctele şi premiile din perioada 16 februarie - 7 iunie.

Suspendarea se va încheia la 2 octombrie, astfel că Errani nu va putea evolua la US Open. Errani a motivat testul ieşit pozitiv prin faptul că mama sa suferă de cancer la sân şi i-ar fi contaminat mâncarea cu medicamentul Femara (n.r. - folosit pentru tratarea cancerului la sân), care conţine letarzol.

„Nu am luat niciodată, în viaţa şi cariera mea, nicio substanţă interzisă. Sunt extrem de dezamăgită, dar, în acelaşi timp, am conştiinţa împăcată pentru că ştiu că nu am făcut nimic greşit”, a spus Sara Errani într-un comunicat.

Citește:

Tenismena Sara Errani, depistată pozitiv